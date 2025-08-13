A dos meses de haber aterrizado en Miami, parece que Lionel Messi y su familia han encontrado una propiedad en la ciudad donde esperan ‘echar raíces’ y establecerse. En medio de la incorporación del argentino con el Inter de Miami, ‘La Pulga’ también se dio a la tarea de buscar la casa de sus sueños al lado de su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos. De acuerdo con el sitio web The Real Deal, Messi y ‘Anto’ pagaron 10.8 millones de dólares por la espectacular mansión, ubicada en Fort Lauderdale, Florida.

La mansión cuenta con 10 habitaciones, lo cual es ideal, así que la pareja podrá ocupar la master suite, mientras que cada uno de los niños, Thiago, Mateo y Ciro, podrán tener su habitación propia. Además de estas comodidades, la propiedad cuenta con dos muelles para botes, con 170 pies de frente de agua. Así que podría ser que la siguiente compra de Messi sea un bote de lujo.

La casa, ubicada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad y con 10,500 pies cuadrados, tiene una gran piscina —detalle que seguro tiene a los niños fascinados— además de un lujoso spa, amenidad que estamos casi seguros que será el spot preferido de Antonela en su nuevo hogar. La residencia fue construida en 1988 y ampliada en el 2000, según los registros de propiedad.

Una de las cosas que más agradó a la pareja sobre la propiedad, es que esta tiene una ubicación privilegiada, sobre todo para Lionel, pues está a 15 minutos del estadio DRV PINK, casa del Inter de Miami.

Desde su llegada a ‘La Ciudad del Sol’, la familia al completo se embarcó en una exhaustiva búsqueda de casas. Según The Real Deal, buscaron propiedades a lo largo del sur de la Florida, desde Boca Ratón hasta Fort Lauderdale.

A mediados de agosto, en su primera conferencia de prensa con el Inter de Miami, Messi compartió a los mediso que él y los suyos estaban encantados con el recibimiento en Miami, así como con su nueva vida en Estados Unidos. “Hoy te puedo decir que estoy muy feliz de la decisión que tomamos por mi familia, por como vivimos el día a día, de al ciudad, de la experiencia, del recibimiento de la gente que fue extraordinario no solo en Miami, sino en Estados Unidos”, indicó el jugador.