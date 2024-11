A cuatro años de su partida, Lionel Messi realizó un sentido posteo en su cuenta de Instagram para homenajear la figura de uno de los mejores futbolistas de la historia.

El capitán del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni siempre expresó su gratitud y su amor por Diego. Desde antes de que se convirtiera en su pupilo durante el Mundial 2010 hasta los días después de su muerte, un 25 de noviembre del año 2020.

En un nuevo aniversario de la noticia que sacudió al deporte, celebridades, compañeros, amigos y familiares expresaron su dolor por la ausencia de Maradona. Y, como no podía ser de otra manera, Messi también le dejó un tributo al barrilete cósmico. Publicó la imagen del Pelusa acariciando la Copa del Mundo obtenida en 1986 y con una enorme sonrisa grabada en su rostro. Le adosó un mensaje: “Eterno”.

"Eterno", escribió Messi en sus redes sociales. (Foto: Instagram @leomessi)

Puede interesarte

“Un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja, pero no se va, porque el Diego es eterno. Me quedo con todos los momentos lindos vividos con él y quería aprovechar para enviarle el pésame a toda su familia y amigos”, escribió la Pulga el día de su muerte. Algunos días después, le rindió homenaje en un partido con el Barcelona.

En ese entonces, el rosarino le marcó un gol al Osasuna y celebró mostrando una camiseta de Newell’s que utilizó Maradona, mientras señalaba y miraba al cielo. “Te voy a contar una cosa del festejo que no lo conté. Estaba la noche antes con Antonella ahí, acostado, y decía: ‘Tengo que hacer algo para Diego, tengo que hacer algo’. Y yo tengo la parte del museo mío arriba, donde tengo los trofeos, camisetas. Y digo: ‘Voy a ver qué hay’. Fui a buscar una camiseta de la Selección. Y subí... y tengo como una puertita que siempre está cerrada, donde metemos cosas. Justamente estaba abierta, y arriba de la silla, estaba la diez, esa camiseta de Newell’s. Entré y la vi. Esa puerta está siempre cerrada y no sé qué hacía ahí en realidad, porque ni me acordaba de que la tenía. Y miré así y dije: ‘Ya está, es’”, contó Messi sobre el detrás de escena de la elección de la casaca, algo que representó una sorpresa.

El homenaje de Lionel Messi a Diego Maradona a días de su fallecimiento.

“Lo que sentía por la Selección y lo que quería era que Argentina volviera a ser campeona del mundo porque hemos vivido un Mundial juntos y, más allá del resultado, fue una experiencia impresionante compartir el día a día, lo bien que estaba él y lo que disfrutaba ser el técnico de la Selección”, rememoró Messi hace algunos años en un mano a mano con ESPN. A esto, le sumó: “Intento quedarme con todos los buenos recuerdos que tuvimos juntos. Yo sé que él me quería mucho a mí y yo a él. Por más que siempre se hayan dicho cosas en el medio, la realidad es que nos teníamos mucho cariño y, desde que me conoció, siempre me apoyó y quiso lo mejor para mí. Fue una lástima que no lo haya podido vivir como lo vivió todo el país”, evocó.

También en el año 2023, cuando la Pulga ganó su octavo Balón de Oro, le dedicó el premio a Maradona y dejó una conmovedora reflexión sobre su persona. “Para nosotros Diego es algo muy fuerte, que va a seguir estando por muchísimos años más, no tengo dudas. Va de generación en generación, mis hijos saben de Diego sin haberlo visto nunca, por videos y lo que les contamos. Para nosotros es muy importante su figura por todo lo que representó para la Argentina, y lo que fue a nivel mundial”, recordó en una charla con Zinedine Zidane.

Por su parte, cuando recién habían pasado 365 días desde la partida del Pelusa, el exfutbolista del PSG habló con el diario Marca de España y no pudo ocultar su tristeza. “La verdad es que la sensación es extraña, es como de no creer. Siempre pensando que en algún momento lo vas a ver en la tele, en alguna entrevista u opinando de algo. Pasó muchísimo tiempo y parece que fue ayer cuando pasó”, comentó. Y hoy ya son 1460 noches sin escuchar la voz de Diego, dejando alguna frase célebre que será recordada por todos los tiempos. A cuatro años de la muerte de Maradona, Messi sigue recordando el legado que dejó en el fútbol: “Eterno”.