Se traslada a su casa de Funes, junto a su familia, mientras crece la expectativa por saber si presenciará el partido de este sábado ante Burkina Faso antes de su homenaje del 6 de octubre

Lo que a primera hora era un rumor tras el toque de pista de un vuelo privado, terminó de ratificarse con el correr de los minutos: Lionel Messi ya está en suelo rosarino. El rosarino llegó con Antonella, todos sus hijos y con su mamá Celia.

La aeronave procedente de Fort Lauderdale (Miami, Estados Unidos) tocó pista exactamente a las 7 de la mañana en el Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas”.

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Tras pisar la aeroestación local, el 10 encaró el trayecto hacia su residencia en el Kentucky Club de Campo de Funes, donde descansa y se reencuentra con sus seres queridos en las horas previas a un compromiso histórico con la camiseta de la selección argentina.

BIENVENIDO, CAPITÁN: Lionel Messi y su familia aterrizaron en la Argentina, donde el GOAT se despedirá de la Selección. #SportsCenter - #DisneyPlus pic.twitter.com/dS9cjhJ4e9 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 2, 2026

El regreso del capitán se da en el marco de la serie de amistosos de la fecha FIFA. La Selección dirigida por Lionel Scaloni disputará este sábado 3 de octubre a las 21 un choque ante Burkina Faso en el Estadio Monumental.

Aunque el DT argentino reservó al rosarino exclusivamente para la última cita de esta ventana, la llegada anticipada de Messi al país volvió a encender los rumores sobre la posibilidad de que viaje a Buenos Aires para acompañar al plantel desde un palco o el banco de suplentes antes de vestirse de corto.

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El objetivo central del desembarco del rosarino en el país es la función del martes 6 de octubre a las 20 en Núñez frente a Benín. El encuentro, organizado por la AFA, fue concebido como su gran partido de despedida ante el público argentino.

Con arbitraje confirmado del chileno Fernando Véjar y un Monumental que agotó sus localidades en cuestión de minutos, la ciudad de Rosario ya vibra con el retorno de su hijo dilecto antes del que promete ser el tributo más emotivo de su carrera en la albiceleste.