En un año donde no era el “favorito”, Lionel Messi lo volvió a hacer. Ante todo pronóstico, el argentino se quedó con el premio The Best de la FIFA como Mejor Jugador. Es la tercera vez que logra el galardón convirtiéndose así en el máximo ganador.

El capitán argentino superó a Erling Haaland y Kylian Mbappé para quedarse con el premio. El noruego sumó los mismos puntos que Lionel pero al argentino lo votaron más capitanes, lo que inclinó que la FIFA le otorgara el premio.

La tendencia marcaba que el “androide” Haaland se quede con la distinción debido a sus 52 goles en 53 partidos ganando la UEFA Champions League, la Supercopa de la UEFA, la Premier League y la FA Cup con el Manchester City.

Pese a su gran temporada goleadora, Mbappé quedó relegado en el tercer puesto con apenas 35 unidades. Lejos de las 48 que sumaron Messi y Haaland.

El tiempo tenido en cuenta para los The Best entregados este lunes es desde el 19 de diciembre de 2022 hasta el 20 de agosto de 2023.

Messi no asistió a la entrega de premios este lunes.



Por ende, Lionel Messi fue juzgado por su media temporada en PSG donde se quedó con la Ligue 1 y sus primeros meses en Inter Miami donde alzó la Leagues Cup.

Además de quedarse con el The Best, Messi fue incluido en el once ideal de la FIFA por 17ma. vez consecutiva.