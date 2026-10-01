El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires decidió otorgar el Doctorado Honoris Causa a Lionel Messi. La distinción reconoce su trayectoria deportiva y su rol como representante del país, destacando valores como la excelencia, la perseverancia y la humildad.

La entrega del título está programada para el 6 de octubre, en la previa del partido de despedida del capitán con la Selección argentina en el Estadio Monumental. Ese día, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará a Benín a partir de las 20 horas.

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El rector de la institución, Ricardo Gelpi, explicó que el reconocimiento trasciende los logros estadísticos del futbolista.

Queremos reconocer también a una persona humilde, perseverante, ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional

Por su parte, el vicerrector Emiliano Yacobitti destacó el impacto del deportista más allá de la cancha.

Leo Messi supo transmitir los valores de la camiseta argentina y representarla con coraje y respeto

La resolución de la UBA subraya que Messi integró el primer plantel de la historia del fútbol argentino en alcanzar cuatro títulos consecutivos entre 2021 y 2024. Con esta distinción, el futbolista se suma a una lista de personalidades reconocidas por la universidad, que incluye a figuras como Carlos Alberto Indio Solari, Charly García, Alejandro Dolina y Joaquín Sabina.