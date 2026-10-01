Lionel Messi recibirá la máxima distinción de la UBA antes de su último partido con la Selección
El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires aprobó por unanimidad otorgar su máximo reconocimiento al capitán de la Selección argentina antes de su despedida en el Estadio Monumental.
El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires decidió otorgar el Doctorado Honoris Causa a Lionel Messi. La distinción reconoce su trayectoria deportiva y su rol como representante del país, destacando valores como la excelencia, la perseverancia y la humildad.
La entrega del título está programada para el 6 de octubre, en la previa del partido de despedida del capitán con la Selección argentina en el Estadio Monumental. Ese día, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará a Benín a partir de las 20 horas.
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El rector de la institución, Ricardo Gelpi, explicó que el reconocimiento trasciende los logros estadísticos del futbolista.
Queremos reconocer también a una persona humilde, perseverante, ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional
Por su parte, el vicerrector Emiliano Yacobitti destacó el impacto del deportista más allá de la cancha.
Leo Messi supo transmitir los valores de la camiseta argentina y representarla con coraje y respeto
La resolución de la UBA subraya que Messi integró el primer plantel de la historia del fútbol argentino en alcanzar cuatro títulos consecutivos entre 2021 y 2024. Con esta distinción, el futbolista se suma a una lista de personalidades reconocidas por la universidad, que incluye a figuras como Carlos Alberto Indio Solari, Charly García, Alejandro Dolina y Joaquín Sabina.