Lionel Messi se encuentra actualmente de vacaciones en Funes, a las afueras de Rosario, a la espera de participar de los partidos que le brindarán homenaje a Maxi Rodríguez en el Coloso Marcelo Bielsa y Juan Román Riquelme en La Bombonera. Luego de su participación en el amistoso contra Australia en China, el astro internacional regresó al país antes de comenzar su nuevo desafío en el Inter Miami.

A pesar de las bajas temperaturas en el comienzo del invierno argentino, el delantero decidió salir a pasear en bicicleta junto a su esposa Antonela Roccuzzo y su hijo Mateo. La imagen se volvió de inmediato en un fenómeno viral de las redes sociales y de inmediato comenzó a recibir el cariño de los hinchas a través de Twitter e Instagram. Lo llamativo fue que el delantero vistió un outfit con la indumentaria de la Selección, lo que reflejó otra muestra de amor por el combinado tricampeón del mundo.

Video: Rosario3

El mejor jugador del planeta no solo fue el capitán de la Scaloneta que adquirió por tercera vez en la historia el título de la Copa del Mundo en Qatar 2022, sino que fue un emblema del fútbol nacional que pasará a la posteridad por ser una leyenda grabada a fuego por siempre en todos y cada uno de sus compatriotas.

Recientemente se cumplieron seis meses de la hazaña lograda en el país del Golfo. Y así lo reseñó en las últimas horas con un mensaje que recordaba el momento más esperado por los fanáticos de la Albiceleste: ”Se cumple medio año desde que levantamos la más linda de todas. Seis meses en los que no pude dejar de pensar en todo lo que vivimos, en cuánto lo peleamos y en cómo aún hoy lo disfrutamos”.

Además el capitán del seleccionado argentino se convirtió en el protagonista de “Alta en el Cielo”, un nuevo corto documental que lanzó la marca que viste a la AFA. “Aprendí que no sólo se trata de ganar y que el camino recorrido también te deja muchas enseñanzas de vida. El querer lograrlo e intentarlo, se puede dar o no, pero no debemos renunciar nunca a los sueños”, aseguró Leo durante una de las entrevistas del cortometraje.

Por otra parte, el astro rosarino también renovó su convenio global por dos años con la marca de la cervecería que fue sponsor del Mundial, a través del lanzamiento de un nuevo comercial donde se puede ver a Leo sirviendo la bebida en las 5 copas de una carta de la baraja española. Una escena que hace alusión a la anécdota del 5 de copas que se dio en un juego que hicieron varios futbolistas del plantel en la previa de la final de la Copa América 2021 contra Brasil, en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro, en la que Argentina se consagró campeón con triunfo por 1 a 0.

El juego consistió en que cada jugador tenía que sacar una carta e intentar adivinar cuál era, teniendo 10 intentos por persona. Si acertaban, el seleccionado ganaría. Cuando le llegó el turno al “capitán”, en el décimo y último intento, dijo: “5 de copas” y acertó, lo que generó euforia en todos sus compañeros.

Meses más tarde, la Pulga cumplió la promesa de tatuarse el emblemático naipe en su pierna izquierda, lo que confirmó una muestra más de su amor por el seleccionado. Justo él, al que no le cabe otro que el as de espadas.