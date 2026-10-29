Lionel Messi volvió a convertirse en protagonista de un momento que trascendió lo deportivo. Antes del encuentro entre Inter Miami y FC Cincinnati, disputado este miércoles por la Major League Soccer (MLS), el rosarino tuvo un tierno gesto con un niño que lo acompañó durante la salida de los futbolistas al campo de juego.

Mientras los jugadores se preparaban para el inicio del partido, el capitán argentino se agachó para conversar con el pequeño, quien no podía ocultar su emoción por encontrarse frente a su ídolo.

La reacción del niño despertó una sonrisa en Messi, que compartió algunos segundos de complicidad con él y aceptó posar para una fotografía.

La secuencia fue registrada por espectadores que se encontraban en las tribunas y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron la actitud del campeón del mundo.

El momento que emocionó a los fanáticos

El encuentro ocurrió durante la tradicional ceremonia de ingreso de los equipos, cuando los futbolistas salen acompañados por niños antes de disputar sus partidos.

En las imágenes que se difundieron se observa cómo el pequeño sonríe y realiza gestos de alegría mientras permanece junto a Messi.

Cómo les puede caer mal este tipazo? Miran el fútbol de espaldas, no se explica sino. https://t.co/1J439kK5gi — Scalonados (@Scalonados) October 29, 2026

El futbolista se acerca para hablarle y luego se coloca a su lado para compartir una fotografía.

El video comenzó a recibir comentarios de los seguidores del rosarino, quienes resaltaron la naturalidad con la que interactuó con el niño en medio de la previa del encuentro.

Cómo terminó el partido del Inter Miami

Después de aquella escena, Inter Miami y FC Cincinnati protagonizaron un encuentro que terminó igualado 2-2, con una definición cargada de emociones.

Luis Suárez abrió el marcador para el conjunto de Florida a los 61 minutos, pero Cincinnati logró dar vuelta el resultado gracias a los goles de Kenji Mboma Dem y Samuel Gidi, a los 80 y 86 minutos, respectivamente.

Cuando parecía que el equipo visitante se quedaría con la victoria, Riquelme Filipe marcó el empate para Inter Miami sobre el final del partido, evitando una derrota como local.

Con este resultado, el conjunto de Messi quedó en el tercer puesto de la Conferencia Este, con 56 puntos, a dos unidades de New England Revolution.

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El próximo desafío de Lionel Messi

Inter Miami, que ya tiene asegurada su clasificación a los playoffs de la MLS, deberá visitar a New England Revolution el domingo 1° de noviembre.

El encuentro será importante para definir las posiciones finales de la Conferencia Este, cuando restan dos fechas para el cierre de la temporada regular.

Posteriormente, el equipo de Florida recibirá a Charlotte FC el sábado 7 de noviembre.

Mientras tanto, más allá del resultado frente a Cincinnati, el gesto de Messi con el pequeño fanático se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la jornada.