Mundial 2026
Lionel Scaloni presentó la lista de los 26 jugadores de la Selección Argentina convocados
El debut del equipo albiceleste en el torneo será el martes 16 de junio ante Argelia en Kansas.
Las novedades son las apariciones de Facundo Medina, Valentín Barco y José López. Gonzalo Montiel y Nicolás González fueron incluidos pese a los problemas físicos que los mantuvieron en duda hasta último momento. El debut en el torneo será el martes 16 de junio ante Argelia en Kansas.
La Selección argentina tiene a sus 26 convocados para el Mundial 2026. El entrenador Lionel Scaloni confirmó la lista tras haber presentado una versión preliminar con 55 nombres, de los cuales 29 fueron recortados.
Lo que era un secreto a voces se transformó en una certeza: Lionel Messi disputará la próxima Copa del Mundo y sumará su sexta participación, cifra récord junto a Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa.
Puede interesarte
El astro rosarino llega a esta edición a punto de cumplir 39 años -lo hará en el transcurso de la competencia- y después de sufrir una molestia muscular en su último partido con Inter Miami en la MLS, donde transita una temporada con muy buen rendimiento.
La gran sorpresa de la nómina es la ausencia de Marcos Acuña, que venía de sufrir una contractura en el isquiotibial derecho en la final que River perdió con Belgrano en el Torneo Apertura. Scaloni decidió viajar a la Copa del Mundo con un solo lateral izquierdo natural, Nicolás Tagliafico, junto a las variantes de Valentín Barco y Facundo Medina.
Tampoco fueron citados jugadores jóvenes como Franco Mastantuono o Maximiliano Perrone, que deberán esperar por su oportunidad para disputar una Copa del Mundo con la camiseta albiceleste.
Los 26 convocados de la Selección argentina para el Mundial
ARQUEROS
- Emiliano Martínez - Aston Villa
- Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
- Juan Musso - Atlético de Madrid
DEFENSORES
- Gonzalo Montiel - River Plate
- Nahuel Molina - Atlético de Madrid
- Lisandro Martínez - Manchester United
- Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella
- Nicolás Otamendi - SL Benfica
- Cristian Romero - Tottenham Hotspur
- Facundo Medina - Olympique de Marsella
- Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
MEDIOCAMPISTAS
- Leandro Paredes - Boca Juniors
- Rodrigo De Paul - Inter Miami
- Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández - Chelsea
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Valentín Barco - Racing Estrasburgo
- Giovani Lo Celso - Real Betis Balompié
- Nicolás Paz - Calcio Como 1907
DELANTEROS
- Lionel Messi - Inter Miami
- Thiago Almada - Atlético de Madrid
- Nicolás González - Atlético de Madrid
- Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
- Julián Álvarez - Atlético de Madrid
- Lautaro Martínez - Inter de Milán
- José López - Palmeiras