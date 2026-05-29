Las novedades son las apariciones de Facundo Medina, Valentín Barco y José López. Gonzalo Montiel y Nicolás González fueron incluidos pese a los problemas físicos que los mantuvieron en duda hasta último momento. El debut en el torneo será el martes 16 de junio ante Argelia en Kansas.

La Selección argentina tiene a sus 26 convocados para el Mundial 2026. El entrenador Lionel Scaloni confirmó la lista tras haber presentado una versión preliminar con 55 nombres, de los cuales 29 fueron recortados.

Lo que era un secreto a voces se transformó en una certeza: Lionel Messi disputará la próxima Copa del Mundo y sumará su sexta participación, cifra récord junto a Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa.

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El astro rosarino llega a esta edición a punto de cumplir 39 años -lo hará en el transcurso de la competencia- y después de sufrir una molestia muscular en su último partido con Inter Miami en la MLS, donde transita una temporada con muy buen rendimiento.

La gran sorpresa de la nómina es la ausencia de Marcos Acuña, que venía de sufrir una contractura en el isquiotibial derecho en la final que River perdió con Belgrano en el Torneo Apertura. Scaloni decidió viajar a la Copa del Mundo con un solo lateral izquierdo natural, Nicolás Tagliafico, junto a las variantes de Valentín Barco y Facundo Medina.

#SelecciónMayor Con toda la fuerza de los argentinos 💪🏻🇦🇷 pic.twitter.com/84Lh03BgxH — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026

Tampoco fueron citados jugadores jóvenes como Franco Mastantuono o Maximiliano Perrone, que deberán esperar por su oportunidad para disputar una Copa del Mundo con la camiseta albiceleste.

Los 26 convocados de la Selección argentina para el Mundial

ARQUEROS

Emiliano Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso - Atlético de Madrid

DEFENSORES

Gonzalo Montiel - River Plate

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Lisandro Martínez - Manchester United

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella

Nicolás Otamendi - SL Benfica

Cristian Romero - Tottenham Hotspur

Facundo Medina - Olympique de Marsella

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

MEDIOCAMPISTAS

Leandro Paredes - Boca Juniors

Rodrigo De Paul - Inter Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Valentín Barco - Racing Estrasburgo

Giovani Lo Celso - Real Betis Balompié

Nicolás Paz - Calcio Como 1907

DELANTEROS