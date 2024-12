A principios del mes de agosto, Lizy Tagliani y su marido, Sebastián Nebot, comenzaron el proceso de vinculación con el objetivo de convertirse en padres de Tati. A pesar de que la adopción todavía se encuentra en trámite, el pequeño es una parte importante de la familia y llegó para cambiarles la vida en cuestión de pocas semanas. Desde que comenzaron ya tiene en su haber celebraciones de cumpleaños, Día de la Madre y ahora se suma un nuevo capítulo en esta historia familiar: Navidad.

La actriz se encuentra en Carlos Paz debido a la temporada de verano de teatroteatro, por lo que la familia se trasladó a la ciudad de Córdoba e hicieron todo lo necesario para que Tati tengo los mejore recuerdos posibles de esta temporada. Lizy subió un tierno video en sus redes sociales en el cual se la puede ver con el pequeño en brazos mientras mira al techo de la casa.

Allí se encontraba Sebastián disfrazado de Papa Noel saludando alegremente a las personas que se encontraban en el patio. Mientras el pequeño saludaba y le aseguraba que se había portado bien durante todo el año, la felicidad de Tagliani logró traspasar la pantalla y en los comentarios no tardaron en felicitarla por la familia que creo y los momentos juntos que están creando a lo largo del tiempo.

“Feliz Navidad para todos. Justo papá @sebasnebot no estaba así que no pudo ver a Papá Noel, pero el Tati le cuenta cada detalle de como fue que lo vio, qué lindo es poder construir esos momentos mágicos juntos”, escribió la mujer en el pie del video cargado de emoción. Se trata de la primera Navidad que pasan en familia y esperan que no sea la última, ya que el proceso de adopción todavía no está completo, se encuentran en proceso de terminar con todos los pasos de la adopción necesarios.

Días atrás, más allá de los flashes de las cámaras y los aplausos de la gente, el corazón de la actriz se sentía vacío. En su mente no dejaba de pensar que tuvo que alejarse de su hijo para cumplir con su trabajo. Horas antes de pisar el escenario, este sentimiento ya invadía la mente de la artista. “El tiempo nos deja historias para contar, fotografías para mirar, olores que nos llevan a algún lugar o esos sabores que nos llevan a la cocina de mamá. Y esta foto de recién, pero de ya unos minutos, en un rato, será de hace unas horas y en algún momento de esos años donde fuiste niño. Qué pasará cuando la veas, y recuerdes que no estuve allí para empujarte al andar, a mamá hoy le toca trabajar y ver pasar tu sábado en videos y fotografías”, escribió la actriz en un posteo en su cuenta de Instagram.

Ante sus casi siete millones de seguidores, Lizy compartió una imagen de su pequeño Tati de espaldas, mientras este andaba en bicicleta, y relató cómo se sentía: “Por eso soy tan pesada cuando estamos juntos, tanto que me decís: “Basta mamá”. Los días a tu lado son pestañeos y los minutos trabajando una eternidad. Eternidad que se calma con el amor de la gente, con el aplauso y con pensar que ya falta menos para abrir la puerta y decir: “Tati llegó mamá””.

En la medida que puede, sus redes sociales se convirtieron en un diario de los momentos más importantes de la vida del pequeño. Desde salidas en familia, hasta participaciones en los eventos escolares del niño, pero para poder llegar a estos momentos tuvieron que pasar por un largo proceso compuesto entrevistas psicológicas y con asistentes sociales.