Lizy Tagliani confirmó que va a ser mamá y contó que junto a su marido, Sebastián Nebot, tienen la guarda de adopción de "una personita".

Tras darse a conocer la noticia, la conductora dialogó con Telefe Noticias (Telefe) y contó algunos detalles sobre el feliz momento que está viviendo.

"Estoy muy contenta. Estamos desde hace un tiempo con Sebas con los trámites de la adopción y finalmente llegó el momento de la vinculación con una personita, así que si Dios quiere tenemos grandes posibilidades de ser su familia. Estamos muy emocionados y muy movilizados", expresó la humorista.

"No se puede hablar de la personita, ni datos ni su nombre, ni mucho menos su imagen por una cuestión de cuidar su identidad. Es un proceso largo. Hay una cosa muy hermosa que me dijo la jueza que es que ellos no buscan hijos para padres, sino que buscan una familia para niños. Estamos con una gran alegría, chochos porque fue todo como mágico", manifestó emocionada.

"Una amiga mía me trajo hace un tiempo una medallita de la Medalla Milagrosa, me la da y pasa algo rarísimo. Me la trajo de Luján, y si vos vas ahí traés la de la Virgen de Luján. Mi mamá era muy devota de la Medalla Milagrosa. Eso fue el miércoles", relató Lizy. Y agregó: "Adrogué fue muy particular para mí porque fue muy sanador y muy hermoso. Nosotras con mi mamá vivimos muchas cosas feas y cuando nos fuimos a Adrogué pasamos cosas muy lindas. Con Sebastián buscamos casa ahí por si alguna vez se daba lo de la adopción".

Sobre el proceso de adopción, la conductora de La Peña de Morfi (Telefe) detalló: "Sebastián me cuenta que nos llamaron del juzgado, tuvimos varias entrevistas, después vino la feria judicial y después nos dieron la autorización para que podamos conocernos. Nos conocimos y fue hermoso".

"Todo pasó en poco más de un año. Todavía no hay nada firme, todavía nos quedan las audiencias judiciales y estamos con la vinculación. Es una personita... Es cambiarle la vida a alguien, ser familia para alguien y ver todo un mundo tan duro y tan maravilloso con gente que se está ocupando de encontrarles una familia a esas personitas. Primero tuvimos una charla previa, precisamente para no llorar porque qué le vamos a llevar... ¿Angustia? ¿Llanto?. Después cuando nos vimos fue hermoso. No lo podría explicar", narró.

Por último, Lizy Tagliani aseguró que la situación la llevó a pensar en su infancia, que fue difícil: "Yo vi a Luisito en esa situación. Gracias a Dios mi mamá siempre pudo estar conmigo, pero pasamos tantas cosas que perfectamente podrían ser así. Es tener la posibilidad de cambiarle la vida a alguien. Ojalá sea todo para mejor".

La noticia la dio el periodista Santiago Riva Roy en Nuevas Tardes con Denise (TV Pública), donde aclaró que la conductora lo autorizó a contar la información.

"Lizy Tagliani y su marido van a ser padres. Es una búsqueda que llevaba un tiempo y que pensaban que iba a demorar mucho, pero por suerte la burocracia no estuvo presente esta vez", anunció Riva Roy.

"Ya tienen la guarda de un nene y falta la adopción definitiva. Lizy es mamá, el gran sueño que tenía por cumplir", agregó.

Respecto a los detalles sobre el niño, el periodista dijo: "No quiso ahondar en detalles para no entorpecer los temas legales, hasta que no tengan la adopción definitiva. No es bebé y no es un adolescente, es un niño. La Justicia entiende el cambio de paradigma y es un niño o una niña buscando una familia".

Cabe mencionar que la guarda con fines de adopción dura seis meses y consiste en el proceso de integración de un niño o adolescente a la familia para asegurar que se den todas las condiciones para su desarrollo.

Lizy Tagliani, por su parte, dio una nota para el programa de Denise Dumas y expresó su felicidad: "Nosotros estamos en la lista de adopción así que, si Dios quiere, que se dé pronto. Pero estamos muy contentos y muy felices porque sabemos que ya estamos bien encaminados".

"Hay algo que me dijo la jueza, que no sé si hago bien en decirlo, pero cuando tuvimos una reunión, me dijo: ‘Nosotros no les buscamos hijos a las familias, les buscamos familias a niños’, y es totalmente diferente la perspectiva y mucho más buena para el niño", agregó.