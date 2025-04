La conductora respondió a los dichos de la periodista, quien anunció que la denunciará judicialmente por presunta implicación en una red de trata junto a otras figuras del espectáculo. “Nunca en mi vida toqué a un menor de edad”, aseguró Lizy, visiblemente afectada este martes en su ciclo que se emite por Radio Pop.

En su programa que se emite por El Trece, Canosa había vinculado a Tagliani con fiestas privadas en las que, según dijo al aire, había presencia de menores, y hasta la relacionó con el caso de Marcelo Corazza, ex Gran Hermano, que fue detenido por delitos de explotación sexual infantil.

La periodista adelantó que presentará la denuncia en Comodoro Py, y enfatizó que está dispuesta a sostener sus dichos en la Justicia.

Frente a esta situación, Lizy se defendió este martes con firmeza y aseguró que jamás se vió involucrada con algún menor de edad. Si bien evitó profundizar en los motivos del conflicto personal con Canosa, dejó en claro que no permitirá que se ponga en duda su integridad.

"Esto que me está pasando es mentira. Nunca en mi vida toqué a un menor de edad. Jamás en mi vida ocurrió eso. No voy a parar hasta que se sepa la verdad. Tengo la frente bien alta. Van a tener que demostrar los delitos que me acusan uno por uno. Esto se va a aclarar. Voy a llegar hasta donde tenga que llegar", señaló Tagliani.

"Sólo les digo a la gente que confía en mí, sabe que soy una mina honesta, a mis amigos, a mi marido, a mi familia, a mis clientas por 30 años", agregó sobre el daño a su imagen y la repercusión en su entorno próximo.

"Jamás estuve en una red de pedofilia", remarcó. "Me mencionaron en causas que nada que ver. Lo voy a resolver en la Justicia hasta la instancia que tenga que llegar. La última. Y si es necesario, voy a ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voy a sentar precedente. La gente no se puede levantar un día y hacerle cagar la vida. Tengo un pendejo de 4 años que lo saqué de un hogar", declaró.