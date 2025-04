En un emotivo comienzo de "La Peña de Morfi", Lizy Tagliani rompió el silencio tras las acusaciones de Viviana Canosa, quien la señaló por presunto robo de dinero. Visiblemente afectada, la conductora negó rotundamente las acusaciones y expresó su dolor ante el público.

"Estoy triste, no pensé que esto pueda pasar", comenzó diciendo Tagliani, con la voz quebrada. Agradeció el apoyo de sus amigos y compañeros, y destacó la importancia de su familia y su apellido. "Mi nombre y el de mi mamá son un honor para mí", afirmó.

En un momento de gran emoción, Lizy levantó la mano temblorosa y aseguró: "Sé quién soy, estoy muy segura". Pidió disculpas a sus compañeros y al público por el difícil momento, y se puso a disposición para aclarar cualquier duda. "Soy una buena mina, una buena persona", enfatizó.

Lizy tagliani no pasa nada si le choreaste a una amiga o arreglaste por atras un acta de defuncion o te quisiste levantar a tipos casados, nosotrxs tus fans te queremos ver brillar en el escenario nada mas 😩🙏pic.twitter.com/mxvRBKTwYg — Natubel (@OriginalNFM) April 13, 2025

Tagliani negó ser un personaje y aseguró que su personalidad en pantalla es genuina. "La gente que me conoce sabe que en el día a día soy así", afirmó. "Si algo fuera verdad, doy mi palabra de honor que yo misma voy a decir que fue así".

Concluyó su descargo entre lágrimas, agradeciendo el apoyo y considerando a "La Peña de Morfi" como su familia. "No quería venir, no tenía ganas. Más allá de mi hijo y mi marido que me están esperando, este lugar es mi familia", finalizó.