Luego de muchas especulaciones, Telefe confirmó que Lizy Tagliani (53) será la nueva conductora de La Peña del Morfi junto a Diego Leuco (34).

Este regreso de Lizy es muy esperado y ya se conoció el primer flyer que lanzó Telefé con sus caras, que comenzará a circular en los próximos días en la televisión.

Sin lugar a dudas, La Peña del Morfi trae grandes recuerdos a todas las personas que han sido invitadas. Pero en particular Lizy, tuvo la posibilidad de ser entrevistada en el primer ciclo que condujo Gerardo Rozín.

Es por eso que, en las últimas horas con la noticia de que ella será la nueva conductora comenzó a volverse viral un fragmento de su charla con Rozín que pone la piel de gallina a todos.

En el mismo Gerardo Rozín le preguntó a qué le recuerda la canción interpretada por el grupo Dos más uno, que se había hecho presente en el estudio. Y ella con lágrimas en los ojos le respondió: “En mi mamá”.

“Hoy es un día muy particular para mí porque es La Peña y pensaba en mí mamá que con su historia atrás hizo todo para venirse a Buenos Aires, en busca de algo nuevo y algo mejor”, continuó mientras brotaban las lágrimas de sus ojos.

“Lo dejó todo para venirse conmigo y para forjarme un futuro. Para que no me separe de ella básicamente. Porque en esa época una mujer sin marido, sin siquiera un novio y embarazada, lo que hacían era que te regalaban, te abortaban o te criaba tu abuela haciéndose pasar por tu mamá y ella no quiso eso para mí”, analizó Lizy sobre su historia de vida y todo lo que luchó su madre.

“Ella quiso ser mi mamá y dejó su charco, dejó su cuadra, dejó su familia…Y pienso cuántos de nosotros, sin tener necesidades económicas muchas veces dejamos cosas atrás. Yo con lo que siempre ando moqueando, es el darme vuelta y no poder compartir esto con ella”, concluyó Lizy en un mar de lágrimas.