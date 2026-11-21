Romina González, de 35 años, pidió que llamaran a la Policía horas antes de ser asesinada en un bar del centro de Córdoba. La mujer había atravesado un episodio de violencia con su pareja, Nicolás Pedraza, de 38 años, y manifestó temor de compartir el turno laboral con él.

El crimen ocurrió el jueves por la noche en el bar Morrison, ubicado frente a la Cañada, en pleno centro de la capital cordobesa. La principal hipótesis de la investigación apunta a un femicidio y el hombre permanece internado tras resultar herido.

El pedido de ayuda antes del crimen

Durante el mediodía del jueves, Pedraza habría llegado a la casa de Romina y protagonizado una discusión. Según relató una compañera de trabajo de la víctima, el hombre habría estado bajo los efectos del alcohol o las drogas y le habría quitado el celular luego de preguntarle con quién estaba hablando.

La situación habría escalado hasta que familiares de Romina intervinieron, echaron al hombre de la vivienda y llamaron a la Policía.

En medio de ese episodio, la mujer le escribió a su compañera de trabajo para pedirle ayuda. “Llamá a la Policía”, fue el mensaje que recibió Tiziana a las 12.25, según relató en declaraciones televisivas.

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No quería compartir el turno con su pareja

La preocupación de Romina continuó durante la tarde. La encargada del bar le pidió a Tiziana que ingresara antes de lo previsto porque no quería quedarse trabajando sola con Pedraza.

La compañera contó que ambas tenían previsto entrar más tarde, pero que Romina le pidió adelantar el horario a las 18. La decisión estaba relacionada con el episodio de violencia que había ocurrido durante la mañana.

Cuando Tiziana se dirigía al establecimiento, volvió a comunicarse con Romina. En ese intercambio, le dijeron que Pedraza había llegado al bar, pero que supuestamente ya se estaba retirando.

La joven sospechó que algo no estaba bien porque las respuestas no coincidían con la manera habitual de escribir de su compañera. Poco después, dejó de recibir mensajes.

La encontraron asesinada en el baño del bar

Al llegar al Morrison, Tiziana encontró a Romina en el sector de los baños, con múltiples heridas de arma blanca. La mujer murió en el lugar.

Pedraza también estaba herido y fue trasladado al Hospital de Urgencias de Córdoba, donde permaneció internado bajo custodia policial. La investigación busca reconstruir la secuencia del ataque y determinar las circunstancias en las que se produjo el crimen.

El caso quedó en manos de la Justicia cordobesa, que investiga el hecho como femicidio.

Quién era Romina González

Romina tenía 35 años y trabajaba como encargada del bar Morrison, ubicado sobre Marcelo T. de Alvear al 300, frente a la Cañada. Compartía su actividad laboral con Pedraza, quien también se desempeñaba en el establecimiento.

La mujer era madre y, según testimonios de personas que la conocían, dedicaba gran parte de su tiempo al trabajo y a la crianza de su hijo.

El femicidio generó conmoción entre comerciantes, compañeros de trabajo y vecinos de la zona, donde Romina era conocida.