La familia de la víctima vio el dramático momento desde adentro del local. El vehículo apareció horas después en San Pedro.

El hecho ocurrió el sábado a la noche y quedó grabado en una cámara de seguridad de la zona, donde se ve que la víctima se baja de su camioneta y un grupo de seis ladrones lo sorprende para robarle.

Sebastián llegó al lugar para ayudar a su mujer Norma a cerrar su negocio de ropa, y cuando se bajó del vehículo, los delincuentes aparecieron en otro auto.

Para escapar y evitar el robo, el hombre salió corriendo a la vereda de en frente.

Durante la secuencia, según el denunciante, los ladrones habrían disparado cinco veces.

Violento robo en Llavallol: seis ladrones atacaron a un comerciante a tiros



El hombre fue abordado por un grupo armado frente al local familiar, mientras su esposa e hijos observaban la secuencia desde adentro del negocio. Según el denunciante, los agresores efectuaron cinco…

Mientras el violento hecho ocurría, la mujer de Sebastián miraba todo desde su negocio, preocupada porque no sabía qué estaba pasando.

“Nos acaban de informar que la camioneta apareció en San Pedro y que hay un detenido. Yo lo primero que hice fue apagar las luces porque tenía que cuidar a mis hijos que estaban adentro conmigo”, dijo Norma.

“Mi hijo tiene 4 años y está súper asustado. Yo sentí una desesperación total, no sabía si mi marido estaba muerto o qué había pasado. Esto es algo constante en Llavallol, pero estamos abandonados, el municipio no se encarga de nada”, sostuvo.

Además, dijo que su hija escuchó los disparos y que pensó que habían baleado a su padre, lo que generó un ataque de pánico.