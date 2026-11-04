Charles Leclerc se convirtió en papá por primera vez a los 29 años. El piloto de Ferrari y su esposa, Alexandra Saint Mleux, anunciaron este miércoles 4 de noviembre el nacimiento de su hija Bianca, con una emotiva publicación en sus redes sociales.

La pareja compartió una fotografía en la que se observan los pequeños pies de la recién nacida, vestida con un conjunto rosa y escarpines blancos. La imagen estuvo acompañada por un mensaje breve que reveló el nombre de la beba y su fecha de nacimiento.

“Bianca. 3.11.26”, escribieron junto a un corazón blanco, confirmando que su primera hija llegó al mundo el martes 3 de noviembre.

La noticia generó numerosas felicitaciones de fanáticos y figuras vinculadas con la Fórmula 1, entre ellas los pilotos Oscar Piastri y Pierre Gasly.

Leclerc regresó a Mónaco para acompañar a su esposa

El nacimiento de Bianca se produjo en medio de los preparativos para el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, previsto para este fin de semana en el circuito de Interlagos, San Pablo.

Leclerc, que se encontraba en Brasil después de competir en México, decidió regresar a Mónaco para estar presente durante el nacimiento de su hija.

La decisión modificó parcialmente su agenda deportiva, aunque no se anunció que fuera a perderse la carrera del domingo.

El piloto ya había anticipado que intentaría pasar la mayor cantidad de tiempo posible con su familia cuando llegara el momento del nacimiento, sin descuidar sus compromisos con Ferrari.

Quién reemplazará a Leclerc en la primera práctica de Brasil

Ferrari confirmó que Dino Beganovic ocupará el lugar de Charles Leclerc durante la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Brasil.

El joven piloto sueco-bosnio forma parte de la academia de talentos de la escudería italiana y tendrá una nueva oportunidad de conducir el monoplaza SF-26.

La participación también responde a las obligaciones reglamentarias que tienen los equipos de Fórmula 1 de ceder determinadas sesiones de entrenamientos a pilotos debutantes.

De esta manera, Leclerc podrá permanecer algunos días más junto a su familia antes de reincorporarse a la actividad.

Por el momento, se espera que el monegasco dispute con normalidad el resto del fin de semana, incluida la carrera del domingo.

La historia de amor de Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux se casaron el 28 de febrero de 2026 en Mónaco, durante una ceremonia privada.

La joven francesa, de 25 años, es creadora de contenido y está vinculada con el mundo de la moda y el arte.

Durante los últimos meses, la pareja había mantenido cierta reserva sobre el embarazo, aunque finalmente confirmó la noticia mediante fotografías en las que Alexandra mostraba su panza.

En septiembre, la influencer también comenzó a compartir imágenes de su embarazo durante distintas apariciones públicas.

El nacimiento de Bianca marca una nueva etapa para ambos, pocos meses después de haber celebrado su casamiento.

Una alegría en medio de la temporada de Fórmula 1

La llegada de Bianca encuentra a Leclerc en plena recta final del campeonato mundial de Fórmula 1.

El piloto de Ferrari ocupa el quinto puesto en la clasificación de pilotos y viene de terminar cuarto en el Gran Premio de México.

Ahora deberá afrontar las últimas competencias de la temporada mientras comienza su nueva etapa como padre.

Con el nacimiento de su hija, Leclerc se suma a otros pilotos de la actual parrilla que también son padres, como Max Verstappen, Fernando Alonso, Nico Hülkenberg y Sergio Pérez.

Mientras prepara su regreso a las pistas, el monegasco disfruta de uno de los momentos más importantes de su vida personal, que decidió compartir con sus seguidores mediante una sencilla fotografía.