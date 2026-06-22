El ataque ocurrió en Mar del Plata y quedó registrado por dos cámaras de seguridad. Los ladrones escaparon con el celular de la víctima y su auto.

Una mujer fue asaltada por dos motochorros armados este sábado a las 19:40 en el barrio Divino Rostro, en Mar del Plata, después de dejar a su hijo y a un compañero frente a una casa de Matheu al 1300.

El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad y los delincuentes escaparon con el celular de la víctima y su auto Volkswagen Up.

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Según informó, la mujer había llegado hasta una casa del barrio Divino Rostro para dejar a su hijo y a otro nene. Tras estacionar, les abrió la puerta a los chicos y esperó a que ingresaran junto a la madre del compañero, propietaria de la casa.

“LLEVATE TODO”: EL DESESPERADO PEDIDO DE UNA MUJER A UN MOTOCHORRO TRAS DEJAR A SU HIJO Y A UN AMIGUITO FRENTE A UNA CASA



Una mujer fue víctima de un violento robo este sábado en la ciudad de Mar del Plata cuando acababa de dejar a su hijo y a un compañerito frente a una… pic.twitter.com/1iPPgK0TF0 — infobae (@infobae) June 22, 2026

Cuando los chicos ya estaban adentro y la conductora permanecía en el auto, a punto de retirarse, dos delincuentes que circulaban en moto se detuvieron a su lado. Uno de ellos bajó, abrió la puerta del vehículo y la amenazó con un arma.

La víctima logró salir rápidamente y empezó a correr para ponerse a resguardo, aunque resbaló en medio de la desesperación. En ese momento, el asaltante le exigió que entregara su teléfono.

“Llevate todo, llevate todo”, se la escucha gritar en las imágenes, mientras intentaba alejarse del ladrón.

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En un primer momento, parecía que los motochorros iban a escapar únicamente con el celular. Sin embargo, el conductor de la moto se subió al Volkswagen Up de la víctima y escapó con el vehículo.

El robo generó conmoción entre los vecinos y la familia de los chicos, que habían bajado del auto segundos antes del ataque.

“Fue a las 19:40 de un sábado, un desastre. Por suerte no estaban mi hijo y su amiguito ahí”, expresó el padre de uno de los nenes, indignado por el hecho y por la situación de inseguridad.