La jornada se presenta inestable en la ciudad de Santa Fe, con precipitaciones persistentes, alta humedad y viento del sur. Se espera que las condiciones mejoren de forma gradual hacia el fin de semana.

La ciudad de Santa Fe atraviesa un miércoles plenamente inestable, con cielo cubierto, lluvias de variada intensidad y condiciones meteorológicas que obligan a extremar precauciones. A primera hora, la temperatura se ubicó en 21,3°C, con humedad elevada del 97% y viento del sector sur a 23 km/h.

Durante la mañana y la tarde se prevén lluvias fuertes con probabilidades de precipitación entre el 70% y el 100%, mientras que hacia la noche las condiciones tenderían a mejorar levemente, aunque se mantendrán las lluvias con menor intensidad (40% a 70%). La temperatura oscilará entre los 20°C y 25°C.

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El viento será otro factor a tener en cuenta: soplará del sudeste rotando al sur, con velocidades de entre 13 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 a 59 km/h, lo que podría generar complicaciones en la vía pública.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el organismo nacional anticipa una tendencia a la estabilización paulatina de las condiciones, aunque con temperaturas templadas y cierta nubosidad persistente:

Jueves: mínima de 18°C y máxima de 25°C. Mejoramientos temporarios, aunque aún con cielo mayormente nublado.

Viernes: mínima de 18°C y máxima de 26°C. Tiempo más estable, con ascenso leve de temperatura.

Sábado: mínima de 18°C y máxima de 27°C. Jornada más cálida y con mejores condiciones generales.