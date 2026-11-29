Un hombre de 40 años condenado por delitos contra la integridad sexual fue detenido en la ciudad de Santa Fe durante un procedimiento de la Policía de Investigaciones (PDI). Los agentes lo encontraron en el ingreso de una iglesia, en la zona norte de la capital provincial.

El operativo se concretó el sábado 28 de noviembre en inmediaciones de calle Larrea al 6000, luego de distintas tareas investigativas destinadas a establecer su paradero.

El detenido fue identificado por sus iniciales como M. A. B. y era requerido por la Justicia después de que quedara firme la sentencia condenatoria en su contra.

Cómo fue el procedimiento de la PDI

La investigación estuvo a cargo de efectivos de la Región 1, División Capturas – Unidad de Capturas (UCAP), quienes realizaron tareas de búsqueda hasta localizar al hombre en el ingreso del templo.

Una vez identificado, los agentes concretaron el arresto y lo trasladaron a una dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la autoridad judicial.

Una sentencia firme y el cumplimiento de la pena

La orden de detención fue dispuesta por la jueza María Celeste Minniti, integrante del Colegio de Jueces de Primera Instancia del Distrito Judicial N.º 1.

La medida se tomó luego de que adquiriera firmeza la sentencia condenatoria y se ordenara el cumplimiento efectivo de la pena impuesta.

Hasta el momento, la información oficial no precisó cuáles fueron los delitos específicos por los que recibió la condena, la identidad de la víctima ni la cantidad de años de prisión que deberá cumplir.