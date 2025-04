La separación de Wanda Nara y L-Gante sorprendió a todos el último fin de semana. Luego de que el cantante de cumbia 420 confirmara, a través de sus redes sociales, el fin de su relación, la empresaria habló en LAM (América TV) donde reveló algunos detalles sobre cómo vivió esta ruptura y el motivo detrás de su decisión.

“Lo dejé yo, pero lo voy a seguir cuidando”, explicó al referirse a su relación con el artista. A pesar de que ella fue quien tomó la decisión de poner fin a su historia de amor, dejó en claro que no se alejará de él: “No me voy a pelear nunca con él, tenemos muchos amigos en común. Y si me necesita voy a estar, tengo algo maternal”, expresó con una calma que sorprendió a quienes esperaban una declaración más tajante. “Cuando él vio al médico, yo estaba ahí. Hablé y me ocupé. No me gusta decir lo que hago por los demás, pero siempre estoy a pesar de que el vínculo cambie de título”, sostuvo Wanda.

Si bien ella fue cuidadosa al hablar de las razones detrás de la ruptura, en los medios ya se especulaba sobre algunos de los factores que habrían influido en su decisión. Según reveló Yanina Latorre, conductora de Sálvese quien pueda (América TV), el fin de la relación estaría relacionado con un episodio de infidelidad por parte de L-Gante. “A ella le llega una foto de él, la noche anterior, chapando con otra mina”, afirmó, revelando que Wanda no reaccionó con celos ante la situación, sino que optó por ponerle un ultimátum al cantante: “o haces un tratamiento o no va más”.

Esto, según Latorre, habría sido el detonante para que la empresaria decidiera distanciarse de él. En las mismas declaraciones, la periodista dejó entrever que Wanda ya no veía una solución viable para seguir en una relación que, aunque pasional, se volvía insostenible debido a las conductas tóxicas que ambos protagonizaban. “Son re tóxicos, discuten, pelean”, explicó.

Otra de las cuestiones que más se destacó en las declaraciones de Yanina Latorre fue la diferencia de edad y las dificultades emocionales que habría enfrentado Wanda debido a las adicciones de L-Gante. Según la presentadora, ella se habría enamorado de un joven lleno de potencial, pero con comportamientos que no coincidían con la etapa de su vida. “Se enamoró de un chico que es divino pero no sé si con 24 años y bajo el efecto de muchas adicciones es en este momento la pareja para una chica de casi 40”, declaró.

“Estoy en una etapa en la que quiero estar sola”, afirmó también la empresaria durante el móvil de LAM. Además, agregó: “¿Sabés cuál es mi problema? Que el que me gusta, después me da bola y me dice que quiere ser mi novio. Entonces me pongo de novia y cuando me pongo de novia, me dice ‘me quiero casar’”.

Además, respondió cuestiones sobre su relación con Mauro Icardi, como por ejemplo, si volvería con él. “No, nunca más. Nunca se sabe la vida. Mirá, el papá de Mauro estuvo... Mi suegro iba a decir. Bueno, todavía estoy casada. Mi exsuegro, Juan, estuvo, creo que 17 años con una mujer. Y volvió con su primer mujer. Entonces nunca se sabe en la vida. Nunca hay que decir nunca”, comenzó diciendo la conductora de Bake Off Famosos (Telefe).

Luego, Wanda habló sobre el costo que tuvo que afrontar al decidir separarse de Icardi: “A mí me costó mucho tomar esta decisión. Me trajo muchas consecuencias que sabía que iban a pasar. Y la verdad que yo estoy muy feliz. Mis hijos están bien, están estables, están muy contentos viviendo en el país”.

Al referirse a su relación con el futbolista, la mediática se sinceró y destacó lo bueno de su vínculo: “Quizás me faltaba más terapia, pero yo no me arrepiento nada de lo que pasé. No me arrepiento de lo que hago cuando estoy con una persona, con una pareja, doy el 100% de mí, te doy todo. No es casualidad que todas las parejas que tuve estuvieron en su mejor momento estando al lado mío, pero porque yo hasta muchas veces dejo mi propia carrera, dejo mis prioridades por potenciar a la persona que tengo al lado. Quizás es un defecto, pero es mi manera de ser”.