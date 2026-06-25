La concursante explicó que la crisis en su casa la dejó sin fuerzas para sostener la rutina, y el pesaje la ubicó por arriba del límite requerido.

Camila Deniz, conocida como Camilota, atraviesa una situación familiar compleja que impactó en su tratamiento en Cuestión de Peso (eltrece). La participante del reality reveló que uno de sus sobrinos debió ser internado por neumonía, lo que afectó su estado anímico y su desempeño en el programa: generando que, este miércoles, fuera eliminada del ciclo.

Durante la última emisión, Camilota quedó fuera del certamen al no alcanzar el objetivo de peso necesario para continuar en competencia. Después de registrar una suba de 2,8 kilos el lunes, logró reducir parte de ese peso, pero no fue suficiente. Para seguir en el certamen debía pesar 125,100 kilos o menos, pero la balanza indicó 2,9 kilos por encima de ese límite.

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Afectada por la situación, la participante reconoció que esperaba este desenlace y explicó entre lágrimas que su familia requiere de su apoyo en este momento. “Lo presentía. No estoy bien. Mi familia me necesita”, expresó. También admitió que, posiblemente, el consumo de alcohol durante el fin de semana influyó en el resultado, y asumió su responsabilidad: “La comida siempre está, lo sé. Vengo lidiando con esto desde que todo empezó”.

Una tarde para el olvido en #CDP: Melina, Camila y “El Colo” quedaron eliminados del programa y no pudieron ocultar su disgusto al respecto.💔😰#lovieneltrece pic.twitter.com/3bjM8gRMCm — eltrece (@eltreceoficial) June 24, 2026

Camilota explicó que decidió ayudar a su hermana y cuidar a su sobrina, mientras el pequeño permanece intubado. Más tarde, relató que a su sobrino de 11 años le realizaron una extracción de sangre de un pulmón y debe ser intervenido quirúrgicamente. Entre lágrimas, confesó que esta situación le recuerda la internación de su hermano, Thiago Medina.

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A pesar de la falta de apetito provocada por la preocupación familiar, no logró evitar la eliminación, quedando a 1,900 kilos de su meta. Finalmente, la balanza marcó una diferencia de 2,900 kilos y Camilota se mostró aún más angustiada. Reafirmó su intención de mantenerse en contacto con el grupo de ex participantes y reconoció que se equivocó el fin de semana al consumir alcohol con gaseosa regular.

Antes de despedirse, Camilota agradeció el apoyo recibido y abrazó a sus compañeros. Se retiró del programa con tristeza, pero también con una sonrisa.