En medio de la escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, y las versiones que indican que Elián “L-Gante” Valenzuela se habría enojado con su novia por ir a la casa de su ex, Yanina Latorre rompió el silencio.

“Anoche, cuando yo pongo en mis redes lo que había cobrado Wanda por el evento en Tailandia, que se bajó porque L-Gante se calentó, que me parecía poco profesional, me aparece ella en mi WhatsApp”, comenzó diciendo la panelista de LAM.

“Voy a ser ordenada para que ella no diga que yo miento, que invento, que doy información falsa y que la odio. Me dijo ‘si hablás mal de mí, me la banco con cosas que son verdad. Con mentiras no. Cuando te enteres la verdad de por qué no viajo, hablamos’”, agregó.

Y siguió: “‘Me da que te vendieron pescado podrido, que no operen’”. A ver, esto no me lo contó Icardi, no me lo contaron los abogados de Icardi. A mí me dijeron que Wanda se peleó con L-Gante y se bajó del viaje. Dijo, ‘me peleé con mi novio y por eso no voy’”.

“Hoy a la mañana Wanda se arrepintió y quiso retomar el viaje. Se ve que se arregló con L-Gante y dijo, ‘viajo.’ Y la marca se puso firme, llamó a otra, negoció todo el día y ya la otra está cerrada”, cerró, contundente.

