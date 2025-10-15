Un grave choque se registró en Avenida Mosconi y Leguizamón, donde un conductor ebrio embistió a tres inspectoras de tránsito lesionándolas. El borracho al volante iba a bordo de una camioneta y luego del hecho intentó escapar.

"Otra vez alcoholizados en un hecho lamentable y repudiable", expresó al respecto Pancho Baggio, Subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad y describió que se trató de un conductor joven que circulaba a alta velocidad y chocó a las tres inspectoras que estaban en moto.

En el lugar había más de 40 municipales que estaban realizando trabajos de limpieza de residuos en la ruta por lo que ante el siniestro acudieron inmediatamente en auxilio de sus compañeras. La reacción también buscó hacer descender del vehículo al conductor.

Según advirtieron, la conducta del hombre fue hacer caso omiso a los gritos y dio marcha atrás para escapar. Sin embargo, por la falta de reflejos se le apagó la camioneta y no pudo concretar la maniobra de escape. Acto seguido, efectivos de la Comisaría Segunda lo aprehendieron.

Luego del accidente, el sector se restringió con cintas de seguridad y se realizaron las diligencias correspondientes para controlar la situación y corroborar el estado del hombre. Por su parte, las motos quedaron dañadas y tiradas sobre el asfalto, y fueron peritadas por personal de Accidentología Vial.

El repudio al borracho al volante

Esta situación generó gran preocupación a los funcionarios de la Municipalidad de Neuquén. "Junto a Cristian Haspert montamos un gran operativo para que no ocurra ningún accidente, interviene Limpieza Urbana, Defensa Civil", dijo Baggio y señaló que se elige realizarlo en la noche para evitar mayores inconvenientes.

El funcionario detalló que el operativo, en conjunto con el Subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, se realiza desde hace tiempo bajo estrictas medidas de prevención: “Montamos un gran dispositivo para evitar cualquier accidente. Intervienen Limpieza Urbana, Defensa Civil y Tránsito, con señalización visible más de 300 metros antes del puesto, luces intermitentes y el camión de Defensa Civil. Es imposible no verlo, salvo que el conductor esté afectado por el consumo de alcohol”, señaló.

Según precisó, el automovilista tenía 1,63 gramos de alcohol en sangre, circulaba a alta velocidad y sin seguro, mientras que las tres inspectoras que resultaron lesionadas se encontraban correctamente identificadas y con las sirenas activas en sus motos. “Nos sorprende mucho, tuvo que hacerse la prueba tres veces porque no podía exhalar. Dio positivo, como se sospechaba por la maniobra y por cómo circulaba en zigzag”, indicó.

Baggio confirmó además que las trabajadoras se encuentran fuera de peligro, fueron asistidas de inmediato por el personal del SIEN y permanecen en observación. “Este operativo se viene haciendo hace mucho tiempo y nunca habíamos tenido accidentes de esta magnitud. Por eso insistimos en la importancia de respetar los controles y entender que la tarea de Tránsito es justamente sacar de la vía pública a los conductores peligrosos antes de que ocurra una tragedia”, concluyó.