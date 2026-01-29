El violento episodio ocurrió este miércoles al mediodía en Juan Manuel de Rosas, entre Madariaga y Bermejo, en la localidad bonaerense de San Justo, partido de La Matanza.

Domingo Antonio Ninni, de 70 años, se encontraba en su lugar de trabajo cuando apareció su hijo, Esteban Javier Ninni, de 38, quien comenzó a comportarse de manera violenta y lo agredió físicamente con un elemento contundente.

Siempre de acuerdo al relato de la víctima, tras la agresión, el atacante se dirigió a su vehículo, un Citroën C4 gris, y condujo por la vereda, donde chocó a un hombre que se encontraba en el lugar. La víctima fue identificada como Kevin Ezequiel Forti, de 26 años.

Luego del atropello, el conductor se dio a la fuga, mientras testigos alertaban al 911. Minutos después, cerca de las 12.10, llegó una ambulancia que asistió a Forti en el lugar, al igual que otra unidad sanitaria que brindó atención al hombre de 70 años.

En San Justo, discutió con su padre, lo golpeó y atropelló a varias personas que se encontraban en la vereda: el acusado fue detenido y el padre figura entre los heridos. Aún se desconocen los motivos de la pelea familiar. pic.twitter.com/9PrWmCkujn — MDZ Online (@mdzol) January 28, 2026

Hasta el momento no se informó oficialmente el estado de salud del peatón atropellado, mientras que el agresor permanece prófugo, según el parte policial.

La causa quedó en manos de la Justicia, que investiga el hecho y analiza las responsabilidades penales del atacante, cuya identidad ya fue establecida.