¡Locura por Messi en España! Una multitud lo recibió en Oviedo antes de un reconocimiento histórico
El astro argentino llegó a Oviedo para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 y provocó una verdadera revolución entre los fanáticos que lo esperaban. El 10 también compartirá una cena con los reyes de España antes de la ceremonia de premiación.
En medio del griterío y la ovación de miles de fanáticos, Lionel Messi llegó este jueves a Oviedo, donde recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. Acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, el astro argentino tuvo una cálida bienvenida y se prepara para ser distinguido en la capital del Principado.
Aterrizó cerca de las siete de la mañana y se alojó en el Hotel de la Reconquista, cuya entrada principal quedó rápidamente repleta de hinchas y periodistas. Después de acomodarse en su habitación, un Leo de gala y completamente de negro bajó a la calle y se acercó al vallado para sentir de cerca el cariño de la gente.
En cuestión de minutos se sacó fotos, agradeció los carteles dedicados y firmó autógrafos, banderas y camisetas de la Selección Argentina y del Barcelona. También recibió regalos de todo tipo, como una bandeja con dulces argentinos y alfajores de maicena. Nadie en la ciudad quiso perderse su llegada: un joven llegó a confesar que se cortó a propósito la mano para no ir a trabajar y poder verlo de cerca.
El día seguirá con una charla para niños y adolescentes de la comunidad estudiantil en el Palacio de los Deportes, y por la noche participará de una cena con los Reyes de España y el resto de los galardonados.
Puede interesarte
La agenda continuará cargada el viernes. Almorzará con todos los premiados en el hotel, donde Leonor de Borbón y Ortiz, la Princesa de Asturias, le entregará un pin conmemorativo, y habrá brindis y foto grupal. Ya por la tarde asistirá a la ceremonia oficial en el Teatro Campoamor de Oviedo, donde recibirá su distinción por su gloriosa trayectoria deportiva y por su compromiso solidario en favor del acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos del mundo.
Cuando termine el evento, subirá directamente a un avión rumbo a Nueva York, donde Inter Miami jugará el sábado, a las 18.30, frente a New York Red Bulls por la MLS.