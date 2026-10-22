En medio del griterío y la ovación de miles de fanáticos, Lionel Messi llegó este jueves a Oviedo, donde recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. Acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, el astro argentino tuvo una cálida bienvenida y se prepara para ser distinguido en la capital del Principado.

Aterrizó cerca de las siete de la mañana y se alojó en el Hotel de la Reconquista, cuya entrada principal quedó rápidamente repleta de hinchas y periodistas. Después de acomodarse en su habitación, un Leo de gala y completamente de negro bajó a la calle y se acercó al vallado para sentir de cerca el cariño de la gente.

El futbolista Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, ya está en Asturias y las gaitas han sonado en su honor. ©FPA #PremiosPrincesadeAsturias #LeoMessi #Deportes #Asturias @bgcorvera @Embespargentina @ARGenesp https://t.co/gPagHHkXND — Fundación Princesa de Asturias (@fpa) October 22, 2026

En cuestión de minutos se sacó fotos, agradeció los carteles dedicados y firmó autógrafos, banderas y camisetas de la Selección Argentina y del Barcelona. También recibió regalos de todo tipo, como una bandeja con dulces argentinos y alfajores de maicena. Nadie en la ciudad quiso perderse su llegada: un joven llegó a confesar que se cortó a propósito la mano para no ir a trabajar y poder verlo de cerca.

✍️🇦🇷🇪🇸 LIONEL MESSI YA LLEGÓ A ESPAÑA. Recordemos que mañana recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. ⚠️ https://t.co/8Cuvwe0Nkw — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 22, 2026

El día seguirá con una charla para niños y adolescentes de la comunidad estudiantil en el Palacio de los Deportes, y por la noche participará de una cena con los Reyes de España y el resto de los galardonados.

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La agenda continuará cargada el viernes. Almorzará con todos los premiados en el hotel, donde Leonor de Borbón y Ortiz, la Princesa de Asturias, le entregará un pin conmemorativo, y habrá brindis y foto grupal. Ya por la tarde asistirá a la ceremonia oficial en el Teatro Campoamor de Oviedo, donde recibirá su distinción por su gloriosa trayectoria deportiva y por su compromiso solidario en favor del acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos del mundo.

Cuando termine el evento, subirá directamente a un avión rumbo a Nueva York, donde Inter Miami jugará el sábado, a las 18.30, frente a New York Red Bulls por la MLS.