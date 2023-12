Hace unos días atrás, Yanina Latorre había hecho una comparación polémica entre su hija, Lola Latorre, y Carolina “Pampita” Ardohain. Esto no le gustó para nada a la modelo y la misma se encargó de comunicarlo en su momento. Hoy, en plena gala del Bailando 2023, Lolita decidió pedirle disculpas a la integrante del jurado.

“Yo te quería pedir disculpas por lo de mi mamá”, comenzó diciendo la bailarina. Inmediatamente, Pampita la interrumpió y le dijo: “Pero vos que culpa tenés. Es la madre que a uno le toca”. Luego, Lola agregó: ”Esta semana estuve recibiendo como muchas agresiones de muchas mujeres y muchas personas en las redes por algo que no dije y no pienso. Entonces, como soy la que da la cara acá quiero decir que yo nunca dije nada y las cosas están diciendo de verdad no las pienso”.

“Muchas veces me adjudican muchas cosas que les pasan a mis viejos viste cosas que hacen o dicen. Cómo si uno por ser el ´hijo de´ pensara lo mismo que sus padres”, continuó diciendo. “Por eso te quiero pedir disculpas”, concluyó.

Cuál fue la comparación de Yanina Latorre que generó revuelo en las redes sociales

Yanina Latorre estuvo filosa frente a una devolución de Pampita hacia su hija Lola en el Bailando 2023. En su descargo, lanzó polémicas frases contra la modelo que causaron repudio en las redes sociales.

La panelista insinuó que Carolina “Pampita” Ardohain siente envidia por la joven, y comparó los inicios de ambas en sus carreras. “Lola ya nació así, es fina de nacimiento, no estoy agrediendo a nadie, solo estoy diciendo la verdad”, dijo sin filtros.

“Lo de Pampita me extraña un poco”, opinó Yanina respecto al puntaje que recibió su hija. En esa línea, lanzó frases tajantes: “Por ahí Lola es todo lo que Pampita quiso ser y no pudo. Pampita es una nena que fue persiguiendo un montón de sueños, como ser divina, vivir en Barrio Parque, vestirse de blanco, ser top. Lo logró, pero le costó”.

“Lola ya nació así, es fina de nacimiento, amor”, sumó Latorre. Al instante, sus polémicas palabras contra la modelo de la Pampa empezaron a circular por las redes, y los usuarios escribieron todo tipo de críticas hacia la panelista de LAM.