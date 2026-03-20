Un violento robo ocurrió en la zona céntrica del partido de Lomas de Zamora: motochorros armados balearon en la pierna a un motociclista para sustraerle el vehículo.

De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, la escena se desplegó alrededor de las 18 de este miércoles y un testigo registró en video el momento exacto desde el interior de un vehículo.

Todo sucedió en la intersección de Colombres y Posadas, a unas 15 cuadras del centro de Lomas de Zamora, un punto clave donde los vecinos venían advirtiendo sobre robos reiterados vinculados a una motocicleta roja.

Puede interesarte

El video capta el instante en que, luego de perseguirlo por varias cuadras, los ladrones dejaron una moto de gran porte tirada en el asfalto y los dos motochorros, ambos con cascos, ocuparon el centro de la calle.

#LomasDeZamora #Motochorros

Colombres y Posadas

👀😵

Pero qué edad tiene uno de los ladrones???? pic.twitter.com/Jw2NMZhlCM — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) March 19, 2026

Uno de los ladrones, vestido con una campera negra y casco rojo con negro, sostenía un arma de fuego y apuntó hacia la víctima, amenazándola para que se aleje de su moto.

Puede interesarte

En ese momento, pasó un auto gris por la zona y la visión del teléfono que grabó el ataque se vio interrumpida durante un breve instante. Cuando el teléfono se levanta de nuevo, una segunda moto, tipo cross y de color rojo, apareció con dos ocupantes, uno de ellos con campera azul. Al mismo tiempo, el sujeto del casco verde regresó apresurado al lugar donde quedó la moto caída y se fue rápidamente con el rodado robado.

Según confiaron fuentes del caso, la víctima recibió un disparo en la pierna.

Vecinos de la zona identificaron la moto roja como la misma vinculada a episodios de robo recientes: “Ese tornado rojo anda robando hace rato por la zona”.