Un terrible robo ocurrió en Lomas de Zamora. Dos delincuentes sorprendieron a un motociclista en medio del tránsito y le apuntaron con un arma en la cabeza para que les entregara el rodado.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Colombres y Frías, en una zona comercial de la localidad, y quedó registrado en una cámara de seguridad. En las imágenes se observa cómo alrededor pasaban autos y colectivos mientras ocurría el robo.

Todo pasó en hora pico, a pocos metros hay una estación de servicio y locales comerciales que estaban abiertos. Sin embargo, los ladrones actuaron con total impunidad.

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Eran dos en una moto. Alcanzaron a la víctima y uno de ellos bajó y le apuntó directamente en la cabeza para que entregara el rodado. El conductor bajó con los brazos en alto y dejó su moto tumbada en el medio de la calle.

#Policiales

🚨 DELINCUENTES LE APUNTARON EN LA CABEZA A UN HOMBRE Y LE ROBARON LA MOTO EN LOMAS DE ZAMORA



📍Ocurrió en la intersección de la avenida Colombres y Av. Frías, una zona comercial muy transitada.

- Además, uno de los ladrones disparó al aire. pic.twitter.com/H5zBHdnbwC — Nicolás Limas Sosa (@Nicolimassosa) March 25, 2026

El delincuente lo persiguió unos metros para que entregara la llave y el casco. Finalmente, volvió, levantó la moto del suelo y disparó al aire para intimidar a los testigos y que nadie se acercara.

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Se tomaron su tiempo para escapar: el ladrón no podía poner la moto en marcha, por lo que la empujó unos metros hasta hacerla arrancar y luego se dieron a la fuga. Hasta el momento, no hay información sobre su posible identificación.

Muy cerca de allí, a unas seis cuadras, en Colombres y Posadas ocurrió un hecho similar hace cinco días en el que estuvo involucrado un delincuente de 13 años que baleó a un motociclista para robarle la moto.