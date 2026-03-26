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Lomas de Zamora: le apuntaron a la cabeza y le robaron la moto a plena luz del día
El violento hecho ocurrió en el cruce de las calles Colombres y Frías, una zona de mucho movimiento comercial.
Un terrible robo ocurrió en Lomas de Zamora. Dos delincuentes sorprendieron a un motociclista en medio del tránsito y le apuntaron con un arma en la cabeza para que les entregara el rodado.
El hecho ocurrió en el cruce de las calles Colombres y Frías, en una zona comercial de la localidad, y quedó registrado en una cámara de seguridad. En las imágenes se observa cómo alrededor pasaban autos y colectivos mientras ocurría el robo.
Todo pasó en hora pico, a pocos metros hay una estación de servicio y locales comerciales que estaban abiertos. Sin embargo, los ladrones actuaron con total impunidad.
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Eran dos en una moto. Alcanzaron a la víctima y uno de ellos bajó y le apuntó directamente en la cabeza para que entregara el rodado. El conductor bajó con los brazos en alto y dejó su moto tumbada en el medio de la calle.
El delincuente lo persiguió unos metros para que entregara la llave y el casco. Finalmente, volvió, levantó la moto del suelo y disparó al aire para intimidar a los testigos y que nadie se acercara.
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Se tomaron su tiempo para escapar: el ladrón no podía poner la moto en marcha, por lo que la empujó unos metros hasta hacerla arrancar y luego se dieron a la fuga. Hasta el momento, no hay información sobre su posible identificación.
Muy cerca de allí, a unas seis cuadras, en Colombres y Posadas ocurrió un hecho similar hace cinco días en el que estuvo involucrado un delincuente de 13 años que baleó a un motociclista para robarle la moto.