El hecho ocurrió en una zona muy transitada. Las autoridades investigan si la víctima estaba marcada.

Un brutal robo ocurrió ayer por la tarde en Lomas de Zamora. Dos motochorros atacaron a la empleada de una inmobiliaria en una zona muy transitada para robarle la cartera. Todo quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en la cuadra.

El ataque ocurrió a eso de las 15.30 en Colombres al 200, entre Italia y España. Justo en frente de una importante confitería y a una cuadra y media de la avenida Meeks. Las autoridades investigan si la víctima estaba marcada por los delincuentes.

En las imágenes difundidas por Arriba Argentinos (El Trece) se observa el momento en el que dos ladrones a bordo de motos suben a la vereda y sorprenden a la mujer por detrás.

Hasta cuándo vamos a seguir normalizando estos hechos de inseguridad en Lomas de Zamora ? @fotermin @PatoBullrich pic.twitter.com/yvHTY9P17P — Maria Emilia (@MEmiliiia) October 14, 2025

Dos de ellos bajaron e intentaron arrebatarle la cartera, pero ella se resistió y terminaron arrastrándola por la vereda hasta sacarle sus pertenencias. Todo pasó frente a la mirada de una joven que estaba muy cerca de ella.

Según indicaron los vecinos, la víctima es una empleada de una inmobiliaria que al momento del robo estaba esperando a unos clientes en la puerta de un edificio para mostrarles un departamento.

Después de cometer el delito, los ladrones escaparon hacia la avenida Meeks y hacia el sur. Ahora, las autoridades buscan determinar si el hecho ocurrió de forma aleatoria o si venían persiguiendo a la mujer. Para ello, analizan las cámaras de seguridad de la zona y la ruta que siguieron los delincuentes. La investigación continúa.