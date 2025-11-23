El hecho, caratulado inicialmente como homicidio, se encuentra bajo investigación judicial.

Una madrugada de violencia extrema terminó con un hombre asesinado dentro de una vivienda en Parque Barón, Lomas de Zamora, tras ser apuñalado por su pareja en el contexto de una presunta pelea doméstica. El hecho, caratulado inicialmente como homicidio, se encuentra bajo investigación judicial para determinar si se trató de legítima defensa.

Según se pudo constatar, de acuerdo a lo publicado en el sitio La Realidad Online, el suceso tuvo lugar en una casa de la calle Alfonsina Storni al 2300, adonde efectivos policiales se dirigieron tras un llamado de alerta. Al ingresar al domicilio, los agentes encontraron a Juan Maximiliano Molina, de 35 años, tendido sin vida en el interior y con "profundos cortes en el pecho y en el rostro" producidos por un arma blanca.

Minutos después, los efectivos identificaron en el mismo lugar a Laura R., también de 35 años y pareja de la víctima, quien presentaba restos de sangre. La mujer relató a la policía que, minutos antes, el fallecido la había "agredido física y verbalmente". Según su testimonio, en medio del forcejeo, ella corrió a la cocina, tomó un cuchillo tipo Tramontina y lo clavó para "defenderse".

La presunta agresión terminó en un ataque letal con "varias puñaladas que dejaron al hombre sin posibilidad de reacción". Aunque la mujer afirmó haberse defendido, quedó aprehendida en el acto. La causa quedó radicada en la UFI Nº 9 de Lomas de Zamora, que investigará si se trató de "defensa ante un episodio de violencia o si estamos frente a un homicidio agravado por el vínculo". qk7A6g

Se esperan pericias, pruebas de lesiones y testimonios de vecinos para esclarecer los momentos previos al trágico desenlace.