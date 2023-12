Charlie Sheen fue blanco de un intento de asesinato cuando su vecina, Electra Schrock, de 47 años, ingresó a su casa en Los Ángeles con la intención expresa de matarlo. La policía respondió rápidamente a un llamado al 911 que reportaba una pelea entre vecinos.

Schrock logró rasgar la camisa del actor de "Two and a Half Men" e intentó estrangularlo, pero fue detenida a tiempo. Afortunadamente, Charlie Sheen no resultó herido y no fue necesario llevarlo a un centro médico.

Este no fue el primer incidente protagonizado por Schrock contra el actor. Anteriormente, Sheen la había acusado de arrojarle un líquido pegajoso a su automóvil, y un día antes del intento de asesinato, aparentemente le había arrojado basura a la puerta de su casa.

Charlie Sheen, conocido por una vida marcada por excesos y escándalos, parecía haber estado más tranquilo y enfocado en su trabajo últimamente. El 30 de noviembre pasado, el actor de 58 años debutó en Estados Unidos con la serie "How To Be a Bookie".