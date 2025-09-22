El cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Gregorio volvió a ser blanco de un ataque mientras cumplía con su labor. El viernes por la noche, mientras trabajaban en un incendio en Diego de Alvear, la unidad móvil recibió dos impactos de piedras que dejaron daños visibles y pusieron en riesgo a los voluntarios.

Un ataque con violencia inusual

Pamela Cases, Oficial Ayudante y Jefe de C.A, relató lo ocurrido: “Fueron dos golpes contundentes: uno cayó sobre el techo y otro sobre la puerta lateral trasera del lado del conductor, a pocos centímetros del vidrio. Claramente no fue una piedrita”.

Según explicó, el hecho sucedió en presencia de un móvil policial. “Al sentir los impactos, notificamos a la base y de inmediato se dio la orden de dirigirnos a la comisaría para realizar la denuncia correspondiente”, señaló.

(Foto: Gentilezas)

Denuncias repetidas y falta de respuestas

La preocupación del cuartel es creciente. “No es la primera vez ni la segunda que hacemos una denuncia formal. Lo único que coincide —y no sabemos si es casualidad o no— es que los ataques suceden un viernes a la tarde-noche”, sostuvo Cases.

(Foto: Gentilezas)

Lo más doloroso, aseguró, es la falta de respaldo institucional: “En ninguna de las dos ocasiones en que repudiamos estos hechos recibimos la solidaridad del intendente de turno. No tenemos garantías para seguir cubriendo esta localidad y tampoco las tienen los vecinos, porque después sienten miedo de denunciar y quedar expuestos. Eso es muy triste”.

(Foto: Gentilezas)

Investigación en marcha

Más allá de la incertidumbre, Cases remarcó que hay acciones concretas: “Lo que sí podemos decir es que hay un fiscal trabajando, y que nosotros, desde la comisión directiva, seguimos haciendo lo necesario para buscar a los responsables”.

Puede interesarte

El ataque reabre el debate sobre las condiciones en que los bomberos voluntarios deben desarrollar su tarea y sobre el acompañamiento institucional en localidades pequeñas donde la seguridad no siempre está garantizada.