Ángel de Brito compartió en LAM el expediente de la exposición voluntaria que realizó en la mañana del lunes Marley en la denuncia por abuso sexual y corrupción de menores que presentó Adrián Molina en su contra.

El periodista leyó las pruebas que presentó el conductor para demostrar su inocencia, entre las que se encontraban los chats que mantuvo con el denunciante, los que sirven al animador para asegurar que tienen un carácter extorsivo.

“Me involucra porque dice ‘si no me pagás voy a ir a contarle todo a Ángel de Brito’. No podemos zafar nunca”, arrancó el conductor del ciclo de América, antes de mostrar las conversaciones que Marley expuso. “Ale, estoy en una situación complicada de salud. Estoy con problemas de corazón y tuve una caída de depresión y algo más que no quiero mencionar. Necesito un lugar para vivir y vos sos una de las pocas personas con confianza para pedir ayuda”, leyó el chat, con lo que habría dicho el denunciante.

“Hola, pero no entiendo. ¿Cómo un lugar para vivir? ¿En dónde vivís ahora? Yo tengo un depto vacío en venta pero que no se vendió aun en Capital”, es la respuesta del animador en su conversación. “Sigo viviendo con mi ex lo cual es un atraso. Mudarme en algún momento sería ideal, pero no es bueno que deje Miami porque mis doctores están aquí, mi terapista y mi psiquiatra porque no puedo trabajar”, afirmaría Molina.

“Mis tarjetas están todas afuera por cargos y porque después de separarnos legalmente a mi ex no le importa mucho lo que nos comprometimos financieramente juntos”, continúa. “Mi única opción en este momento después de hablar con un asistente financiero es bancarrota, lo que me dejaría como indocumentado y tener que pedir prestado dinero para poder seguir pagando mis tarjetas, mejorar mi crédito. Debo aproximadamente 28 mil dólares. Volver a la Argentina es un atraso. Ya lo resolveré, Ale. Estoy bien”, continúa Molina.

En otro chat que mostró De Brito al aire, el denunciante le pide que se comunique directamente con su abogado. “Ale, no escuché de vos. Si no nos comunicamos esto va a ser muy perjudicial. Necesito que te comuniques con el Dr Apolo o conmigo de manera urgente antes de que no haya vuelta atrás. Espero que te conectes con el Dr o conmigo en las próximas 24 horas”, le pide al presentador. Mientras que el 9 de noviembre de 2023 le envía el mismo texto en inglés, lo que Marley interpreta como una extorsión.

Ángel de Brito también se hizo eco de otras pruebas que expuso Marley, entre las que se encuentra una biografía que el denunciante le habría presentado sobre su vida que demostrarían que la edad en la que comenzó su relación Molina él tenía 20 años y no 17 como asegura.

Además, dentro del material probatorio presentó las escrituras de la casa en la que el querellante afirma que se dio el abuso sexual, en donde asegura que las fechas no coinciden dado que cuando se habría dado esta situación todavía Alejandro Wiebe, su verdadero nombre, no había adquirido el terreno donde terminó construyendo su vivienda.

“Adquirí la casa en el Barrio La Colina en Don Torcuato el día 19 de enero de 1998 y anexo la escritura. Sobre dicho terreno se construyó la propiedad en la que vivo dando fin a la primera etapa de la obra a fines del 98 y los primeros meses del 99, oportunidad en la que me mudé a dicho domicilio”, asevera.

“Molina decía que chateábamos por ICQ. ICQ se lanzó al mundo el 15 de noviembre de 1996, razón por la cual jamás podría haber utilizado dicha aplicación para conocer a otra persona a principios de ese año”, afirma a modo de defensa.

“Vale mencionar que el intercambio de mensajes con Molina ocurrió en el plazo de un mes, según recuerdo, cuando nos conocimos personalmente ya que un simple cotejo de fechas demuestra que esto sucedió siendo ambos mayores y plenamente conscientes,. Si advertimos que Adrián Molina nació el 11 de enero del 79 para el año 1999 contaba con 20 años de edad”, declara.