Este jueves 13 de noviembre, los participantes de Masterchef Celebrity deberán cocinar divididos en dos equipos, con Donato de Santis o Germán Martitegui. Para probar los platos, Damián Betular recibió la ayuda de Ariel Rodríguez Palacios y Emmanuel Horvilleur, y juntos tomaron la decisión de qué equipo es el ganador y sube al balcón, pasando directo a la noche de beneficios.

Luego de una larga charla, Damián hizo pasar a todos al frente y anunció cuál fue la decisión que tomó. " Estamos de acuerdo los tres, m uy peleado . Sabor más y sabor menos, muy buenas presentaciones las dos, buenas propuestas. Yo creo que los backstages de una banda de rock estarían muy contentos", comenzó expresando el chef.

Finalmente, anunció: " El equipo que sube al balcón y va directo a la noche de beneficios... el equipo ganador es el rojo (Team Donato) ". Rápidamente, el equipo comenzó a festejar y hasta Cachete Sierra se levantó sobre sus hombros al chef de Santis. Antes de subir al balcón, Donato sentenció: "Hay que honrar a nuestros contrincantes, vayamos a felicitarlos".

De esta manera, Momi Giardina, Andy Chango, Cachete Sierra y el Chino Leunis subieron al balcón, pasando a la noche de beneficios. Mientras que Walas, Evangelina Anderson, Valentina Cervantes, Alex Pelao y Julia Calvo se llevan delantal gris, y van a la noche de última chance.