Miguel Ángel Prosi volvió a hablar con mucha dureza en contra de L-Gante. El padre del cantante criticó las actitudes y decisiones de vida que toma su hijo, y lamentó que la madre haya tomado partido por él. La interna de la familia de Elián Valenzuela se reavivó como nunca antes, dejando cada vez más lejos la posibilidad de una reconciliación.

En el programa Desayuno Americano (América TV) pusieron al aire un fuerte y contundente audio que les envió Miguel Ángel Prosi, en donde destruye a su hijo al punto tal de llegar a insultarlo en varias oportunidades.

Días atrás, en el programa Intrusos (América TV), el cantante y actual pareja de Wanda Nara había dicho que no solo no está en contacto con su padre, sino que le importa muy poco lo que opine sobre su vida. La letal respuesta del padre no se hizo esperar dejando en claro que prácticamente no hay vuelta atrás en la relación entre padre e hijo.

"Es al ped... defender lo indefendible y antes de tener un encontronazo público con él, prefiero no hablar al respecto porque es mi hijo", comenzó diciendo Miguel Ángel en el audio. Y continuó: “Tiene esa soberbia que piensa que todo el mundo hace lo que dice él, la fama lo está apabullando. En su momento me dedicaba a lo judicial, ahora ya no quiero ni hablar".

Luego, se refirió a quienes lo acusan de querer aprovecharse, de alguna manera, de la fama de su hijo: "Viste que después los comentarios son ‘se acerca porque le quiere sacar algo’, pero yo de este pelot... no quiero nada, pero nada, el tiempo te juzga, acordate lo que te digo, pero nada, no quiero ni que se me acerque".

Después habló de los supuestos aduladores que rodean a L-Gante entre los que incluyó a su propia madre: “Pensé que era más pillo, pero no, es un pelot.... Hasta acá llegué. Tiene al lado aduladores, incluida la mamá, que le permiten hacer cualquier cosa, hasta que falte el respeto"

"Conmigo ni cerca de que me falte el respeto, porque nunca permití en la vida que me falten el respeto. Y decir eso así, en televisión, en forma despectiva, no deja de ser un pobre chico", sentenció Miguel Ángel.

Acto seguido, el padre del L-Gante afirmó con visible enojo: “El dinero no hace que no seas una persona pobre, eso es el alma. Cuando tenés el alma pobre y la mentalidad… Pretendés que se enteren que sos vivo haciendo acciones. No, el vivo nace vivo, no se tiene que hacer el vivo, ni demostrar que es vivo”.

Para terminar, Miguel Ángel Prosi consideró que L-Gante está muy equivocado en la vida y lamentó que ya no lo escuche: "Lo mío era judicial, que se vaya a lavar el c...".