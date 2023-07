Después de llenar dos Movistar Arena que fueron “sold out” en tiempo récord, los fanáticos argentinos parece que se quedaron con ganas de más: Los Fabulosos Cadillacs brindarán un nuevo concierto, esta vez en el estadio de Ferrocarril Oeste, el sábado 2 de diciembre, celebrando el 30º aniversario de Matador, uno de sus más grandes hits.

De esta manera, la banda intermitente liderada por Vicentico confirma una vez más su gran momento. Luego de ser noticia en todos los diarios y portales del continente por romper el récord de mayor asistencia en el Zócalo de Ciudad de México, convocando a más de 300.000 personas, la banda ahora anuncia un show en Buenos Aires, celebrando “un 2023 que será inolvidable”, según lo definieron los organizadores del evento.

Además de visitar países como Colombia, Chile, Costa Rica, Puerto Rico y Uruguay, la gira por México, el paso por el enorme Festival Coachella, los recitales en Buenos Aires completamente agotados, el récord de asistentes en el Zócalo, su próximo regreso a Europa y la gira por los Estados Unidos y Latinoamérica, 2023 ha sido “un año histórico para Los Fabulosos Cadillacs y sus fanáticos”.

Festejo por la trayectoria

Responsables de clásicos como Matador, Vasos vacíos, Siguiendo la luna, El Satánico Dr. Cadillac, Calaveras y diablitos, Padre Nuestro y tantas más, el concierto de cierre de año en Ferro servirá a modo de excusa para repasar los éxitos de su carrera, que ya lleva cerca de 40 años de trayectoria.

Los Fabulosos Cadillacs, a esta altura, se ha convertido en toda una leyenda y una institución del rock latinoamericano. Desde sus comienzos como un grupo ska hasta las giras por todo el planeta y a tocar con figuras mundiales, la banda fue adquiriendo chapa de clásico y obteniendo categoría de mito.

La historia de Los Fabulosos Cadillacs comienza en 1984, cuando se juntaron Mario Siperman, Aníbal Rigozzi, Vicentico y Flavio Cianciarulo. Provenían de bandas efímeras gestadas durante el colegio secundario entre 1982 y 1983, como Mantra y Azur.

Ninguno de ellos sabía de música, pero formaron una agrupación sólo por el gusto de tocar siendo una banda under. Tenían como influencias escolares a bandas del revival del ska en Inglaterra como Madness, The Specials, The Selecter o English Beat.

De ellos copiaron la imagen. Más adelante, Vicentico empezó a cantar con el estilo desganado de Daniel Morano, lider de Alphonso S’Entrega, banda que cerraba shows donde los Cadillacs hacían de grupo soporte.

Dónde y cuándo comprar las entradas

El León del Ritmo Tour llegará a Ferro hacia fin de año y las entradas ya están a la venta en areaticket.com.ar. Los Cadillacs tienen prevista una gira que, entre otras fechas, incluye paradas en Viña del Mar, Chile, Madrid y Barcelona para desembarcar, hacia fines de septiembre, en los Estados Unidos, donde tocarán en Houston, Dallas, Nueva York y Miami.

Ganadores de dos premios Grammy por su último álbum La Salvación de Solo y Juan, los Cadillacs continúan inspirando a nuevas generaciones de músicos con su estilo de música “alterlatina” e innovadora.