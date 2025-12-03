La alfombra de la gala Personajes del Año 2025 se llenó de figuras en el Faena Art Center, donde las celebridades más influyentes del país empezaron a desfilar desde las 20:00 con looks pensados al detalle.

La escalinatas del exclusivo salón de Puerto Madero volvieron a convertirse este martes 2 de diciembre en el escenario ideal para una noche que celebra talento, trayectoria e impacto cultural, mientras los flashes acompañan cada paso.

Los importantes invitados llegan cumpliendo con el tradicional dress code black-tie, un código de vestimenta que impone elegancia absoluta y marca el pulso visual de la velada. Vestidos de línea impecable, brillos estratégicos, bordados artesanales y trajes con cortes pulidos dominan una pasarela que combina glamour clásico con apuestas contemporáneas.

Entre quienes captan todas las miradas se encuentran Mirtha Legrand, Moria Casán, Pampita, Wanda Nara, Valeria Mazza, Mariana Fabbiani, Paula Chaves, Leandro Paredes, Nico Vázquez, Diego Santilli, Joaquín Levinton, Migue Granados y Darío Barassi, parte de una lista que sigue creciendo a medida que avanza la noche. Cada uno aporta su sello personal a una edición que promete convertirse en una de las más recordadas.

Como ocurre todos los años, la revista Gente organizó el evento de Los Personajes del Año que reúne a los famosos para protagonizar la última tapa del año a puro glamour en el Faena Art Center de Puerto Madero.

Este año, Mirtha Legrand volvió a dar el presente junto a su nieta Juana, y más celebrities locales como Valeria Mazza, Pampita, Sofi Martínez, Daniela Celis, Mariana Fabbiani, Fer Dente, Julieta Prandi, Paula Chaves, Juli Poggio, y Maxi López, entre muchos otros.

También se vio por el Faena Art Center a Wanda Nara, que llegó, hizo la fotografía y se fue sin dar comentarios sobre la detención de su ex abogado Nicolás Payarola, la principal pregunta que tenían preparada para ella los cronistas.