Después de diez años, los Jonas Brothers regresan a Argentina, dónde estarán tocando nuevamente con el motivo de celebrar sus cinco discos. Los encuentros serán el 25, 26 y 27 de Abril del año 2024 en el Movistar Arena. Esta noticia llegó como el regalo de año mas deseado por sus fans Argentinos.

La plataforma por donde se adquieren las entradas se encontró saturada ya que los seguidores de los hermanos agotaron todas las localidades en menos de una hora. La banda decidió sumar una segunda fecha a su visita el 26 de abril en el mismo estadio. Y ahora, debido a la demanda, el 27 de abril será la tercera fecha de los Jonas Brothers.

El tour mundial llamado “The Tour: Five Albums. One Night” traerá a Buenos Aires a los tres hermanos más aclamados del pop/rock.

El anuncio tardó diez años después de su última visita y creó una respuesta muy decisiva por parte de sus seguidores, los que colmaron la plataforma de ventas y agotaron todas las entradas para las dos primeras funciones.

Dónde se pueden adquirir las entradas

Las entradas se consiguen en la Web de Movistar Arena (movistararena.com.ar) a partir de las 16 horas de este lunes 18 de diciembre.

Pocas bandas logran trascender en el tiempo, mantenerse vigentes y sumar nuevos fans con el correr de los años en estos tiempos tan veloces. Jonas Brothers sin dudas es una de ellas: surgidos a mediados de los 00’, saltaron al estrellato siendo adolescentes -así como eran la mayor parte de sus seguidores de la primera hora–, se tomaron un tiempo entre 2013 y 2019 y volvieron para instalarse con más fuerza que nunca en la escena musical.

“The Tour: Five Albums. One Night” tuvo a los hermanos sobre escenarios por Estados Unidos y Canadá durante el segundo semestre de 2023 e incluyó recintos épicos como el Rogers Centre de Toronto, el Wrigley Field de Chicago y el Dodger Stadium de Los Ángeles, esta etapa concluyó el fin de semana pasado en el Barclays Center de Brooklyn.

Respecto a la gira, Jonas Brothers compartió su arrivo a América Latina como parte de su tour global en 2024.

Como indica el título de la gira, Jonas Brothers está celebrando sus cinco álbumes de estudio, Jonas Brothers (2007), A Little Bit Longer (2008), Lines, Vines and Trying Times (2009), Happiness Begins (2019) y The Album (2023).

Esta gira representa una oportunidad única para disfrutar de la larga carrera musical de los Jonas Brothers y ser parte del regreso tras una década de silencio. En el show, está planeado estrenar todos los materiales de los dos últimos discos de estudio, incluyendo Sucker, el single que coronó su regreso.