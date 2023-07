Por Rocío Benítez

En la mañana de este jueves 22 de junio, en los tribunales de Reconquista, el fiscal Alejandro Rodríguez llevó a cabo la imputación para el ex presidente comunal de Los Laureles, Elías Muchut.

La denuncia fue realizada por el actual mandatario de dicha localidad, Juan Antonio Chapero, quien estuvo presente en la audiencia.

A la salida de la Fiscalía, Muchut habló al respecto y dijo: «El fiscal me llamó, me citó, yo me puse a derecho ante él, pero soy inocente. Así que vine, escuché la acusación y ya está, cumplí con mi deber, como cualquier persona».

Su abogado defensor, el Dr. Raúl Elías, explicó que el ex funcionario fue citado por varios delitos, sobre todo malversación de caudales, «y bueno, estamos a derecho, nos presentamos, se abstuvo de declarar, hemos pedido las evidencias de cargo, que son bastante voluminosas, documentadas, así que una vez que tenga todos los elementos para poder analizar, quizá me pueda explayar un poco más sobre la imputación».

Calificación

Según contó el letrado la imputación se trata de «malversación de caudales y negociación incompatible con la función pública, eso es prácticamente, incumplimiento de deberes funcionario público. La figura de la malversación de caudal tiene que ver con el destino de un dinero público a un fin determinado, pero se ocupa para otro fin, dentro del mismo erario público, no es que él pueda haberse llevado algún dinero a su casa para cuestiones particulares».