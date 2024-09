Virginia Demo fue una de las figuras de Gran Hermano y actualmente se luce en el teatro en la obra "Legalmente Rubia", que protagoniza Laurita Fernández.

La actriz fue una de las invitadas a los Premios Martín Fierro 2024 y protagonizó un papelón en la alfombra azul, antes de ingresar a la ceremonia.

La China Ansa la estaba entrevistando cuando inesperadamente estornudó y se le escapó un poco de pis. Se mojó su vestido rojo y no dudó en abandonar el móvil de Telefe.

VIRGINIA ACABA DE CONFESAR QUE ABANDONÓ EL MOVIL PORQUE SE HIZO PIS Y TUVO QUE CAMBIARSE EL VESTIDO JSKSJSS Denle el Martín Fierro a esta mujer por ser graciosa sin intentarlo porfa #MartinFierro pic.twitter.com/DK7ExBJxrE — Isma Oliva † (@isma_max) September 9, 2024

Al poco tiempo, la exparticipante de Gran Hermano volvió con un vestido color negro, riéndose de lo ocurrido y tomándoselo con mucho humor.

“A mí no me engañás, tenías puesto otro vestido”, le dijo Sol Pérez y Virginia respondió: “Ay sí, por qué te diste cuenta. Bueno, tuve un temita que nos pasa a las mujeres. Con la China me reí, estornudé y se me escapó un chorrito. Le pasa a todas las mujeres”.

El problemita de Virginia de Gran Hermano 👀 #MartinFierro pic.twitter.com/zRvqcLWZdz — Fico (@ffico) September 9, 2024

El blooper de Luciana Geuna al recibir el Martín Fierro



La periodista recibió el premio Martín Fierro 2024 a Mejor Labor periodística Femenina y subió al escenario descalza.

“Pensé que perdía”, explicó y continuó: “estaba descalza, me dolían los pies, perdón. No lo puedo creer, es un mimo enorme”.

Luciana Geuna agradece y festeja su premio a "Labor periodística femenina" 🎙️



Seguí la gran noche de los #MartinFierro en https://t.co/S24R6EWDr8 ✨ pic.twitter.com/9cN9UYrfIo — telefe (@telefe) September 10, 2024

La comunicadora hizo referencia a su situación laboral: "El año pasado fue difícil para mí y volví como a la casa de papá, que es la casa de Jorge Lanata y Periodismo Para Todos, para mí”.

Geuna, además, le dedicó el premio a su colega: “Jorge, cuando veas esto sé que vas a estar bien”.

Ema vich increpó a un periodista

En la entrega de los Premios Martín Fierro se vivió un momento de tensión en la alfombra roja cuando la ex GH Emma Vich se acercó al periodista Fede Flowers y comenzó a increparlo. Emma le dijo: “¿Qué querés? ¡Si vos me denigrás en todos lados!”.

El enojo de la ex GH viene desde que se supo que Fede Flowers había tenido algo con Nicolás, el marido de Emma, mientras él estaba en la casa. El periodista habló con Visionshow y nos dijo que, tras el enfrentamiento, quedó muy mal y que vivió un momento desagradable.

El festejo a lo 'Dibu' de Vero Lozano

La conductora, se llevó el galardón por su Magazine ‘Cortá por Lozano’ y celebró el logró a lo ‘Dibu’ Martínez.

🌟 Corta Por Lozano, ganadora del Martin Fierro en la categoría Mejor Magazine. @verolozanovl 👏#MartinFierro pic.twitter.com/3dp8ugHfzk — Goyi 🌐 (@goyii_cm) September 10, 2024

Luego de bajar del escenario de los Martín Fierro, la conductora de ‘Cortá por Lozano’ festejo a lo ‘Dibu’ Martínez junto a su equipo, causando risas en lo que fue una imagen exclusiva del streaming de Telefe.

Cortá por Lozano es un producto de Kuarzo. El equipo conformado por Mauro Szeta, Paola Juárez, Sol Pérez, Juariu, Costa, Victoria Xipolitakis, Heber Ybáñez, Carolina Bisgarra y Matías García.