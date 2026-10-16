Tamara Paganini volvió a quedar en el centro de la polémica tras ratificar sus declaraciones sobre el testimonio de Valentín Yankelevich, hijo de Romina Yan, quien relató públicamente los presuntos episodios de violencia física y psicológica que habría sufrido durante su infancia por parte de su padre, Darío Giordano.

Luego de recibir una ola de críticas en las redes sociales, la exparticipante de Gran Hermano realizó una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram para explicar su postura. Sin embargo, lejos de retractarse, sostuvo que no tiene motivos para pedir disculpas.

“Nunca voy a pedir perdón por no saber cuál es la verdad. No tengo por qué saberlo”, expresó Paganini en el texto que acompañó su publicación.

Sus declaraciones se produjeron después de que la exintegrante del reality cuestionara públicamente el relato del joven y afirmara que los menores también pueden mentir.

Las declaraciones que desataron la polémica

La controversia comenzó cuando Paganini se refirió al testimonio de Valentín Yankelevich durante su participación en un programa de streaming.

El joven había contado en una entrevista los presuntos maltratos que sufrió después de la muerte de su madre, Romina Yan, y describió situaciones de violencia que, según su relato, marcaron su infancia y la de sus hermanos.

Al abordar el tema, Paganini manifestó sus dudas sobre lo sucedido y sostuvo: “¿La verdad? Descreo de todo. No puedo aseverar que eso es verdad”.

Luego agregó una frase que provocó numerosas críticas: “¿Los niños van a mentir? Sí, claro, los niños mienten también”.

“ Los niños mienten también “ dijo Tamara Paganini sobre la denuncia de Valentín Yankelevich a su padre Dario Giordano. https://t.co/syNN49p3L1 — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) October 15, 2026

La exparticipante de Gran Hermano también planteó la posibilidad de que existan denuncias falsas y advirtió sobre las consecuencias que pueden tener para las personas acusadas.

Sus palabras generaron una fuerte repercusión en las redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron que pusiera en duda el testimonio del hijo de Romina Yan.

“Nunca voy a pedir perdón”

Ante las repercusiones, Paganini decidió volver a hablar del tema mediante una transmisión en vivo en Instagram.

Durante su descargo sostuvo que no conoce personalmente todos los detalles del caso y que, por ese motivo, considera que no puede determinar quién dice la verdad.

La mediática reafirmó que su intención es cuestionar las certezas sobre situaciones que, según su interpretación, requieren una investigación.

También aseguró que “siempre hay que cuidar al niño”, aunque planteó que, frente a una denuncia de maltrato, el menor debería ser apartado tanto de la persona acusada como de quien realiza la denuncia hasta que se esclarezca lo ocurrido.

Además, propuso que se realicen pericias para determinar si existe lo que ella denominó un posible “lavado de cabeza”.

Estas afirmaciones forman parte de su postura personal y no constituyen una conclusión profesional sobre el caso de la familia Yankelevich.

TAMARA PAGANINI SIGUE DEFENDIENDO SU POSTURA CONTRA LOS HIJOS DE ROMINA YAN: “EL EXPEDIENTE NO ESTÁ CERRADO”. https://t.co/VR3I1BtpIU — Real Time (@RealTimeRating) October 15, 2026

El mensaje a quienes la criticaron

En la publicación que acompañó su descargo, Paganini también cuestionó a los usuarios que reaccionaron negativamente a sus primeras declaraciones.

“Anímense a pensar por sí mismos. Y a aceptar que no siempre vas a tener una respuesta a todo ni una postura que sea correcta”, expresó.

Finalmente, cerró su mensaje con otra frase dirigida a quienes no compartieron su razonamiento: “El que entiende, bien. El que no, para mí es bobo, ¿pero será eso verdad?”.

De esta manera, la ex Gran Hermano dejó en claro que mantiene sus declaraciones iniciales y que no tiene intención de disculparse por haber cuestionado públicamente el relato de Valentín Yankelevich.

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El testimonio de Valentín Yankelevich

La controversia se originó después de que Valentín, uno de los hijos de Romina Yan y Darío Giordano, relatara en una entrevista los presuntos episodios de violencia que habría sufrido durante su niñez.

Según contó, después del fallecimiento de su madre atravesó situaciones de maltrato físico y psicológico en su hogar, hasta que sus abuelos maternos intervinieron para ayudarlo a él y a sus hermanos.

Darío Giordano rechazó públicamente las acusaciones y sostuvo que fue sobreseído por la Justicia en 2018, un antecedente que mencionó en su descargo.

Las declaraciones del joven y la respuesta de su padre volvieron a poner el conflicto familiar en el centro de la atención mediática. A esta discusión se sumaron posteriormente los comentarios de Paganini, que generaron una nueva controversia.