En su tercera participación en el programa de Mirtha Legrand, Manuel Adorni resaltó los logros del gobierno de Javier Milei en sus primeros once meses, subrayando que la Argentina se encuentra en un proceso de “normalización económica”. Adorni enfatizó que el gobierno heredó un país “devastado” y que, aunque aún existen índices altos de pobreza e inflación, los números son ahora “razonables”. También criticó el rol previo del Estado en la economía, asegurando que la administración actual ofrece a los empresarios un entorno seguro para invertir sin el temor a expropiaciones. Además, subrayó que el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones ya permitió tres nuevos proyectos bajo la Ley Bases.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue invitado por tercera vez a formar parte de la mesa de invitados de Mirtha Legrand, en donde hizo un recorrido sobre los resultados de gestión que obtuvo el gobierno de Javier Milei en los primeros once meses desde que asumió el poder. Uno de los temas debatidos se trató sobre los incrementos en los costos cotidianos, a lo que el funcionario explicó que los números serían un reflejo de la hiperinflación evitada y de la normalización de la economía. “El país está en un profundo proceso de transformación”, sostuvo.

Luego de que el portavoz gubernamental revelara que el pasado 10 de diciembre el nuevo Gabinete se encontró con “una Argentina devastada en todos los niveles” y ratificara que tanto el equipo económico, como el presidente, realizaron un gran trabajo en bajar los índices de inflación, La Chiqui consultó sobre cuándo se verían los primeros indicios de una mejoría a nivel social. “Los pobres y el costo de vida aumentaron”, señaló la conductora luego de que el entrevistado apuntara que “todavía hay números altos, pero mucho más razonables”.

Puede interesarte

Frente a esto, el representante del Poder Ejecutivo destacó que “la expectativa de ahora es que todo va a estar mucho mejor, antes la expectativa era que todo iba a estar peor”. En línea con esto, mencionó que las preguntas dejaron de ser sobre “cuándo viene la hiper”, para enfocarse en cuestiones como “cuándo la inflación termina de desaparecer, cuándo ocurre que el crecimiento se empieza a notar, o cuándo se levanta el cepo”.

A modo de contestar la duda de la estrella del El Trece, Adorni explicó que “hace cien años se descubrió cómo se sale de la pobreza, que es básicamente creciendo”, y subrayó que las consecuencias actuales fueron producto de que “en Argentina la política no lo ha entendido por beneficio propio”. Y sentenció que la salida no es “con decretos mágicos, ni con la máquina de hacer billetes, ni con ninguna cuestión populista que nos llevó hasta donde estuvimos hasta el 10 de diciembre”.

Con una simple pregunta, Mirtha Legrand expone a Adorni para deleite de todos los comensales. pic.twitter.com/DP41LrITZ1 — El Prensero (@El_Prensero) November 3, 2024

De esta manera, el vocero reconoció que “sobre la pobreza hay que hablar cada vez más porque es la verdadera foto de lo que han hecho con la Argentina que es destruirla”, para después resaltar que los índices de pobreza infantil actuales son sumamente preocupantes. Por este motivo, enfatizó que es necesario que haya “gente que invierta y gente que tenga capacidades y educación” que puedan asegurar el crecimiento económico nacional.

A pesar de que todavía no fue publicado el índice de inflación correspondiente al mes de octubre, el funcionario aseguró: “Entendemos que los números siguen mejorando”. Asimismo, calificó como un logro el descenso que hubo en los resultados que hubo entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024. “El último índice de inflación que se conoció fue del 3,5% fue el de septiembre y en septiembre del año pasado fue del 12,7%. O sea fue abrupta la caída”, remarcó.

Puede interesarte

Por otro lado, el representante gubernamental planteó como una diferencia crucial en los precios actuales al recordar que el año pasado existía una economía plenamente regulada por el Estado. “Cuando nosotros asumimos teníamos toda la economía regulada, teníamos todos los precios de la economía con el dedo del Estado atrás”, señaló al recriminar que la gestión anterior destruyó la moneda nacional a costo de ganar una elección.

En paralelo, Adorni insistió e incentivó a los empresarios a invertir en el país, debido a que cuentan con la seguridad de que “el Estado no te va a robar, no se va a quedar con lo producido por tu esfuerzo”. Asimismo, criticó a las administraciones pasadas al exponer que “hasta no hace mucho el empresario era hostigado por la política, hasta hace poco que ganara plata estaba mal visto”.

Por este motivo, remarcó que el gobierno es “pro libre mercado” y advirtió que, si bien se buscan generar condiciones aptas para que los inversionistas apuesten por el país, estos deberán hacerlo bajo el marco de la ley. “Las empresas tienen que atenerse a cumplir la ley como lo tiene que hacer un trabajador, un sindicato, un político, o quien sea”, subrayó al anticipar que el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) que fue aprobado dentro del conjunto de reformas incluidas en la denominada Ley Bases ya permitió que tres proyectos de gran envergadura fueran presentados bajo esa normativa.