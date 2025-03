Los Pumas 7s vencieron este domingo a Francia por 12-7 y se consagraron campeones del Seven de Hong Kong, el quinto torneo del circuito mundial de la temporada 2024-2025 de la World Rugby. Gracias a esta nueva conquista, el equipo argentino sumó su tercera medalla de oro consecutiva tras haber triunfado previamente las etapas de Vancouver (Canadá) y en Perth (Australia), y alcanzó el duodécimo título de su historia en este tipo de competencias.

El conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora impuso condiciones desde el inicio ante su par francés con un planteo ofensivo y presión territorial. En el primer tiempo, Joaquín Pellandini logró apoyar en el ingoal francés, pero el árbitro Ben Connor anuló el try. Poco después, una acción defensiva de Marcos Moneta evitó el primer tanto de Francia y permitió mantener el marcador cerrado hasta el descanso (0-0).

En el complemento, Santiago Álvarez abrió el tanteador con una jugada de fuerza cerca del ingoal. Minutos más tarde, Moneta tomó la pelota tras un scrum en la mitad de la cancha, dejó atrás a toda la defensa y apoyó debajo de los palos con una corrida espectacular. Con la conversión de Pellandini, el marcador se estiró a 12-0. Francia logró descontar sobre el final con un try de Gregoire Arfeuil, pero no alcanzó para revertir el resultado.

El camino a la final incluyó una destacada actuación frente a Australia, en la que el equipo argentino se impuso con claridad por 31-7. Luciano González generó la primera ofensiva que terminó con un try de Germán Schulz, quien luego anotó dos veces más y completó un hat-trick. Los australianos habían igualado parcialmente el duelo con una acción de Hayden Sargeant, pero el dominio argentino se sostuvo hasta el cierre, con conquistas adicionales de Moneta y Alejo Lavayén tras una recuperación de Tobías Wade y un scrum favorable.

En el camino hacía la consagración, Los Pumas 7s se quedaron con su zona en la fase de grupos tras aplastar a Irlanda (35-7), Estados Unidos (52-5) y a Fiji (35-7). Ya en los cuartos de final, el equipo de Gómez Cora venció nuevamente a los irlandeses (22-14) para llegar a la definición por el oro.

Hay que recordar que desde el inicio del Circuito Mundial, la historia de Los Pumas 7s en este tipo de torneos se remonta a 2004, cuando conquistaron su primera etapa en Los Ángeles al derrotar a Nueva Zelanda por 21-12. Su segundo título llegó en San Diego en 2009, superando a Inglaterra por 19-14. La actual generación retomó el camino de los títulos en Vancouver 2022, con una victoria sobre Fiji por 29-10 en la final. Desde entonces, el conjunto argentino acumuló diez títulos más para el historial del seleccionado que supo ser medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se realizaron en 2021.

Con la victoria en Hong Kong, la selección masculina de rugby seven se ubica como el quinto seleccionado más ganador en etapas del Circuito Mundial, superando a Samoa y dejando atrás a Australia, que cuenta con tres títulos menos. Encabezan la tabla histórica Nueva Zelanda con 69 títulos, seguido por Fiji (45), Sudáfrica (43) e Inglaterra (19).

Hay que tener en cuenta que a fines de enero vencieron 41-5 a Australia para adueñarse del Seven de Perth y luego firmaron un 19-12 en la final del Seven de Vancouver ante Sudáfrica. Previamente, Los Pumas 7s ocuparon el tercer lugar del Seven de Dubai tras vencer en el partido por ese lugar a Nueva Zelanda (14-0) y finalizaron quintos en Ciudad del Cabo.

Tras el tercer título al hilo, Argentina lidera actualmente el ranking del circuito mundial con 88 puntos tras los 16 que obtuvo en Dubai, los 12 de Ciudad del Cabo y los 20 que se llevó por ser campeón en Perth, Vancouver y ahora en HK. Con Fiji (76), España (74) y Sudáfrica (66) como principales contendientes a la cima, el calendario del Circuito Mundial contempla todavía dos torneos más: 5 y 6 de abril el Seven de Singapur y 3 y 4 de mayo el Seven de Los Ángeles.