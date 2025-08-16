Por primera vez en la historia, Los Pumas y los All Blacks se enfrentaron de manera oficial en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. El escenario, con capacidad para 55.724 personas, es el epicentro de una jornada vibrante.

Los de Nueva Zelanda impusieron su ritmo desde el arranque. A los 4 minutos, Beauden Barrett abrió el marcador con un penal, y pocos minutos después Sevu Reece apoyó el primer try del partido. Con la conversión, el equipo neozelandés se puso 10 a 0 antes de los 10 minutos.

A los 15, Los Pumas encontraron respuesta gracias a un try de Rodrigo Isgró por el sector derecho. Tomás Albornoz sumó con la conversión y acortó distancias. Sin embargo, los de negro volvieron a golpear con otro try de Cortez Ratima y una nueva conversión de Barrett.

Aunque Albornoz descontó con un penal, los All Blacks cerraron la primera parte con dos nuevos tries, uno de Ardie Savea y otro de Reece. Barrett no falló con las conversiones y el primer tiempo terminó 31 a 10 a favor de los visitantes, que mostraron toda su jerarquía.

En el segundo tiempo, Los Pumas salieron decididos a cambiar la historia. Albornoz apoyó un try y lo convirtió, y luego Joaquín Oviedo sumó otro bajo los palos. Con otra conversión del tucumano, Argentina se puso a solo siete puntos: 31 a 24.

Golpe final de Nueva Zelanda

Cuando parecía que Los Pumas estaban para más, Samisoni Taukei’aho apoyó un nuevo try para los All Blacks. Esta vez, Barrett falló la conversión, pero la diferencia fue suficiente para sellar el triunfo neozelandés en Córdoba.