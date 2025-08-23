Los Pumas hicieron historia con su primer triunfo ante los All Blacks como local por la segunda fecha del Rugby Championship, y se impusieron 29-23 en el estadio José Amalfitani de Liniers.

Con esta victoria, el seleccionado argentino de rugby consiguió su cuarto triunfo en la historia frente a Nueva Zelanda, la potencia de este deporte por excelencia. Además, equilibró las posiciones en el Rugby Championship, ya que todos los participantes ganaron un partido. Los All Blacks quedaron como líderes con 6 puntos, mientras que Los Pumas tienen con 4 unidades, al igual que Sudáfrica. En la siguiente jornada, los albicelestes visitarán a Australia el sábado 6 de septiembre.

Los dirigidos por Felipe Contepomi comenzaron activos en la tarde de Liniers y forzaron el primer penal del partido a los 2 minutos de juego. Tomás Albornoz fue certero con su patada para adelantar a su equipo 3-0. A los 9′, Cepillo tuvo nuevamente la chance de aumentar tras otra infracción de los All Blacks, pero su disparo a los palos se fue desviado. En la réplica, la visita aprovechó para igualar con un penal de Beauden Barrett.

Llegando a los 14 minutos del primer tiempo, tras la salida de Tomás Albornoz por una lesión y el ingreso en su lugar de Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía no desaprovechó su penal y volvió a adelantar a Los Pumas 6-3 en el marcador.

Sobre los 20 minutos, los neozelandeses se movieron rápido en fase de ataque tras un line, pasaron velozmente la guinda de derecha a izquierda para la posición de Rieko Ioane. En el momento del tackle a centímetros del ingoal llegó el pase para Billy Proctor, quien terminó apoyando para marcar el 8-6 parcial (Barrett falló luego su disparo a los palos).

Sobre los 25 minutos, llegó el segundo try de los All Blacks tras un scrum. Los de negro avanzaron con fuerza y el pilar Ethan de Groot terminó dentro del ingoal argentino. Afortunadamente para los locales, Barret volvió a fallar con los pies y el marcador quedó 13-6 para los oceánicos. Al mismo tiempo, dejó el campo el argentino Santiago Chocobares por protocolo de conmoción e ingresó transitoriamente Justo Piccardo.

Llegando al minuto 31, los All Blacks se quedaron con un jugador menos para cerrar el primer tiempo, ya que Will Jordan recibió la tarjeta amarilla. Tras el penal, Los Pumas aprovecharon para apoyar su primer try. Juan Martín González terminó apoyando entre muchas camisetas negras. Luego, Santiago Carreras convirtió para igualar el partido 13-13.

Con dos jugadores menos, los All Blacks defendieron en los instantes finales de la primera parte y lograron evitar dos tries de Los Pumas, que no pudieron aprovechar situaciones muy concretas de ponerse en ventaja.

En el inicio del complemento, Barrett volvió a fallar y desvió un penal que le hubiese devuelto la ventaja a Nueva Zelanda. Quien sí tuvo puntería fue Santiago Carreras para anotar dos penales consecutivos y poner el 19-13 en favor de Los Pumas a los 55 minutos.

El buen momento de los argentinos se extendió con un muy buen try de Gonzalo García tras una jugada magnífica de Pablo Matera, que con la conversión de Santiago Carreras se colocó 26-13 en el marcador a falta de 20 minutos, lo que provocó el festejo en la cabina de Felipe Contepomi y sus colaboradores.

Después de tanto buscar, los All Blacks reaccionaron a falta de 12 minutos para el cierre y descontar (20-26) luego de un try de Samisoni Taukei’aho y la posterior conversión de Damian McKenzie. Sin embargo, los oceánicos quedaron con un hombre menos por la amonestación de Sevu Reece, quien no volvió a ingresar al partido. Esa acción fue aprovechada por Carreras, quien anotó un penal para el 29-20 de Los Pumas a 6 minutos del cierre. McKenzie decoró el resultado con un penal en tiempo de descuento y no hubo tiempo para más en Liniers.