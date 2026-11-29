Los Pumas terminaron la temporada con una sonrisa. El seleccionado argentino de rugby derrotó este domingo a Escocia por 34 a 26 en el estadio de Twickenham, en Londres, y se quedó con el séptimo puesto del Nations Championship. El equipo dirigido por Felipe Contepomi tuvo una actuación sólida y consiguió cerrar el año con una victoria frente al conjunto europeo.

El encuentro comenzó favorable a Escocia, que abrió el marcador a través de Jamie Dobie. Sin embargo, Argentina reaccionó rápidamente: Tomás Albornoz apoyó y convirtió para igualar el resultado. Después llegaron los tries de Ignacio Mendy y Rodrigo Isgró, que le permitieron al conjunto nacional irse al descanso con una ventaja de 17 a 7.

Los Pumas sostuvieron la ventaja en el segundo tiempo

En el comienzo del complemento, Escocia volvió a acercarse con un try de Rory Darge, convertido por Finn Russell. Además, Rodrigo Martínez recibió una tarjeta amarilla por un tackle alto y Argentina debió afrontar varios minutos con un jugador menos.

Los Pumas resistieron la presión y recuperaron distancia con una conquista del capitán Julián Montoya, luego de una buena acción de line y maul. Poco después, Juan Martín Scelzo encontró espacio en la defensa rival y apoyó su primer try con la camiseta argentina. Albornoz convirtió ambas conquistas.

Escocia descontó en el tramo final con tries de Tom Jordan y George Horne, este último convertido por Russell. Sin embargo, el seleccionado argentino sostuvo la diferencia y selló el 34-26 definitivo.

Un cierre con el debut de Tobías Wade

La última presentación del año también dejó un dato destacado para el plantel argentino: Tobías Wade hizo su debut con Los Pumas. Ingresó durante el segundo tiempo en reemplazo de Gerónimo Prisciantelli y se convirtió en el jugador número 915 en vestir la camiseta del seleccionado nacional, según informó la Unión Argentina de Rugby.

La victoria ante Escocia permitió al equipo de Contepomi cerrar su participación en el Nations Championship en el séptimo lugar. El resultado llegó después de una temporada con actuaciones irregulares y representa un cierre positivo de cara a 2027, año en el que se disputará la próxima Copa del Mundo de rugby en Australia.