En un final increíble, Los Pumas derrotaron 29-28 a Sudáfrica en el Rugby Championship y sueñan con lograr el título. El seleccionado argentino consiguió, además del triunfo histórico ante los campeones del mundo, vencer a los tres gigantes del hemisferio sur (Springboks, All Blacks y Wallabies) en un mismo torneo.

Los dos equipos llegaban de sendos triunfos a la penúltima jornada. Los dos querían seguir por la misma senda. Los Pumas, tras entrar en la historia al vencer por goleada en Santa Fe a Australia por 67 a 27, y los Springboks, al derrotar por cuarta vez consecutiva, y por segunda en este torneo a Nueva Zelanda. Sudáfrica iba ahora por un triunfo que le diera la obtención del torneo una fecha antes del cierre, mientras que Argentina se jugaba un pleno por una victoria que los dejara con la chance intacta de ir a Nelspruit, la semana siguiente, en busca de la hazaña de quedarse con el Rugby Championship por primera vez desde que se juega.

El partido dio inicio con la patada del tucumano Tomás Albornoz, la recibió Sudáfrica en su campo, despejó corto y de ahí surgió el primer line para Los Pumas. Lo ejecutó el capitán Julián Montoya y Pedro Rubiolo la perdió, de allí surgió el primer scrum del cotejo. Sudáfrica lo ganó, empujó bien en ese scrum, la presión fue tremenda y así llegó el primer penal para los dirigidos por Rassie Erasmus. La patada de Handre Pollard fue perfecta. La visita jugó con el maul, realizó una salida rápida y por el centro apareció Aphelele Fassi para apoyar el primer try del partido. La conversión de Pollard puso las cosas 7 a 0, en solo 4 minutos.

Puede interesarte

El campeón del mundo no se conformó, y siguió con la misma intensidad. Argentina se defendía como podía, forzó un error sudafricano para zafar en esa jugada, pero la patada de Albornoz despejó el peligro parcialmente porque Los Pumas no podían salir de su campo y Sudáfrica estaba decidido a hacer una pronta diferencia en el marcador. Tras otra pelota perdida, el centro Jesse Kriel se filtró explotando el canal uno para apoyar la segunda conquista verde. Pollard volvió a convertir para poner el 14 a 0 parcial en menos de 10 minutos. Muchas infracciones y errores no forzados para los dirigidos por Felipe Contepomi en ese arranque dubitativo. Pollard no perdonó y conquistó un nuevo penal para ampliar la diferencia (17-0).

Los Pumas reaccionaron con Albornoz poniendo el equipo adelante, Santiago Chocobares y una buena pelota colgada para Mateo Carreras, quien corrió a toda velocidad y apoyó en el ingoal sudafricano para descontar. El gol del apertura dejó el score, 13 a 7 y avivó al público con su apoyo y su griterío. Los Pumas se agrandaron y fueron otra vez con Carreras. El choque con el wing Kurt-Lee Arendse lo frenó, luego hubo un pase a Joaquín Oviedo que iba a fondo, pero el árbitro inglés frenó la jugada y el TMO chequeó. El wing sudafricano vio como consecuencia la tarjeta amarilla por la infracción a Carreras. Penal y disparo a los palos de Albornoz desde una posición factible, que no fue bueno. Todo siguió igual en el resultado, porque en el juego Los Pumas eran otros que los del inicio, y estaban decididos a aprovechar el hombre de más en esos diez minutos. Y así lo hicieron, y con creces, volvieron a vulnerar al campeón del mundo. Con un Juan Cruz Mallía sobresaliente, Carreras que seguía intratable y Pablo Matera con su fortaleza, se juntaron y apoyaron la segunda conquista argentina. Esta vez sí Albornoz consiguió enviar la pelota entre la H y Argentina se puso en partido (14-17), y demostró que el cambio de actitud era un hecho con respecto al cuarto de hora inicial.

En 25 minutos, el equipo de Contepomi se convenció que podía jugarle de igual a igual al campeón del mundo. El color y el calor del público empujaba también en el Madre de Ciudades y seguían jugando en las 22 rivales, empujando y mostrando posesión y decisión para ir por más. Y tras un pase del cordobés Oviedo cuando intentaban sacarlo de la cancha, apareció Joel Sclavi y llegó un nuevo try argentino para dar vuelta el score y quedar arriba por 19 a 17, en 28 minutos.

El dominio del equipo nacional no aflojaba, el ritmo que imponían en el calor de Santiago del Estero era increíble, el equipo de Rassie Erasmus no podía frenar los avances argentinos y el tucumano Albornoz aparecía otra vez para no solo hacer jugar al equipo, sino que para lograr la cuarta conquista nacional a los 35 minutos. También acertó la conversión y Los Pumas entonces quedaron arriba 26 a 17, tras ir abajo 17 a 0, ante el claro desconcierto sudafricano y la buen a demostración de un equipo que en ataque se hizo imparable.

Pero antes del final del primer tiempo, Sudáfrica salió de su asombro y con su medio scrum Cobus Reinach acercó con un nuevo try el resultado. La patada de Pollard no fue buena y el 26 a 22 marcó el final del primer período de un primer tiempo difícil de olvidar, en un partido de alternativas cambiantes, de golpe por golpe, pero con ventaja para los argentinos.

Sudáfrica salió otra vez a jugarlo a fondo, como en el comienzo del partido, pero esta vez Los Pumas defendieron con uñas y dientes su ingoal. Los dos penales de todas formas llegaron. Primero fue Pollard con su derechazo y luego Mannie Libbok para que los Springboks quedaran otra vez adelante en el score (26-28) en 10 minutos de juego.

El aire empezó a faltar de un lado y del otro, los cambios se hicieron presentes, el partido era más parejo y ambos equipos sabían que podían ganarlo, y que un error dejaba al otro sin nada. Por eso las defensas estaban más atentas y las infracciones ya no eran recurrentes. De un lado y del otro tuvieron sus chances, pero las defensas respondían, los tries no llegaban y el partido no era lo eléctrico e intenso de la etapa anterior.

A los 28 minutos del segundo tiempo, el tucumano Albornoz aprovechó con su patada para sumar un penal tras mucho tiempo y así poner arriba por la mínima al equipo de Felipe Contepomi (29 a 28). Quedaban diez minutos, ambos entrenadores seguían dándole indicaciones -a través de sus staff- a sus dirigidos. Seguramente ya estaban satisfechos por el trabajo realizado, pero sin dudas querían más. Los Pumas sabían que podían vencer al bicampeón del mundo, que el nivel del partido ante Australia se había podido repetir y que Sudáfrica también quería llegar a su país, para la revancha del sábado con el título debajo el brazo.

El partido era intenso. Los relevos respondían. El partido se jugaba en el centro de la cancha. Hasta que a los 33 minutos, Albornoz y Carreras arrancaron de nuevo. Llegó la infracción de Etzebeth cuando la pelota se le caía a Pedro Delgado. Allí los de Felipe Contepomi fueron al line con un kick de Santiago Carreras y ese line era una jugada clave, a seis minutos del final; y con un Estadio que explotaba con el aliento para Los Pumas.

Llegó el line de Julián Montoya, pero fue interceptado por el gran Eben Etzebeth, quien sabía que era una jugada clave. Los gritos y el nerviosismo se hacían presentes una vez más en los cinco minutos que faltaban. Entró Tute Moroni, que era el último cambio que quedaba, por Lucio Cinti. Los Pumas tuvieron sus chances en ese cierre, pero no pudieron; y ahora le tocaba a Sudáfrica jugar en el terreno argentino en esos minutos finales.

Y los de verde fueron a buscar el partido, y Los Pumas a defender. El fantasma de La Plata apareció cuando Gonchi García entregó un penal a falta de dos minutos. Un error cuando quedaba nada por jugarse. Y ahí fue Libbok y su patada a los palos para darlo vuelta una vez más. Pero, esta vez la suerte jugó para los argentinos y la patada fue malograda. Los Pumas entonces tenían la última pelota cuando esperaban escuchar el sonido de la chicharra, y el público no podía creer que Argentina le estaba ganando nada menos que a los bicampeones del mundo.

Ya se jugaba la última pelota y los de Verde buscaban con lo que les quedaba. Los Pumas defendían sin penales para llevarse el partido. Defender a morir, con el público y el “Vamos Pumas Vamos hasta quedarse disfónicos” y llegó la pesca del capitán Juliá Montoya para decir si, esto se termina, con triunfo argentino.

Puede interesarte

Santiago Carreras la pateó afuera y explotó el Estadio Madre de Ciudades. Los Pumas le habían ganado a los Bicampeones del Mundo y además consiguieron por primera vez tres victorias en el Rugby Championship ante estos tres poderosos rivales. Pero hoy además venciendo a Sudáfrica, que venía de ganarle cuatro veces a Nueva Zelanda. Ganaron Los Pumas, dieron vuelta un 17 a 0 en contra para ganarlo por 29 a 28 y demostrarse que la mala noche de La Plata ya quedó en el olvido, que la goleada ante Australia no fue casualidad y que el debut ante Nueva Zelanda fue el primer paso de un torneo que seguramente quedará en el recuerdo de todos.

Ganaron Los Pumas, están segundos en el torneo y quedaron a cinco unidades de distancia del puntero Sudáfrica. El sábado que viene en Nespruit habrá que jugar la revancha. Hoy es tiempo de festejar y mucho, se lo merecen. Es tiempo de volver a creer y porque no de soñar con algo más para la semana que viene. Los Pumas hoy cumplieron con creces lo que fueron a buscar y siguen haciendo historia en el rugby mundial.

LA SÍNTESIS DEL PARTIDO:

Argentina (29): 1- Thomas Gallo, 2- Julián Montoya (capitán), 3- Joel Sclavi, 4- Franco Molina, 5- Pedro Rubiolo, 6- Pablo Matera, 7- Marcos Kremer, 8- Joaquín Oviedo, 9- Gonzalo Bertranou, 10- Tomás Albornoz. 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Bautista Delguy, 15- Juan Cruz Mallía

Entrenador: Felipe Contepomi

Sudáfrica (28) 1- Ox Nche, 2- Malcolm Marx, 3- Thomas du Toit, 4- Salmaan Moerat (capitán), 5- Ruan Nortje, 6- Marco van Staden, 7- Ben Jason-Dixon, 8- Jasper Wiese, 9- Cobus Reinach, 10- Handre Pollard, 11- Makazole Mapimpi, 12- Lukhanyo Am, 13- Jesse Kriel, 14- Kurt-Lee Arendse, 15- Aphelele Fassi.

Entrenador: Rassie Erasmus

Primer tiempo: 3 y 9 minutos, tries de Fassi, Kriel convertidos por Pollard (S); 12, penal de Pollard (S); 15, 21, 26 y 35, tries de Mateo Carreras, Matera, Sclavi y Albornoz, tres convertidos este último (A), y 39, try de Reinach (S).

Amarilla: 18 minutos, Kurt-Lee Arendse (S)

Resultado parcial: Argentina 26 vs Sudáfrica 22

Segundo tiempo: 3 y 10 minutos penales de Pollard y Libbok (S); 28, penal de Albornoz (A);

Cambios: 8 minutos, Gonzalo García por Bertranou (A); Vincent Koch por du Toit, Eben Etzebeth por Moerat, Kwagga Smith por Jason-Dixon y Mannie Libbok por Pollard (S); Jaden Hendrikse por Reinach, y Elrigh Louw por van Staden (S); 11m, Santiago Carreras por Delguy; Bertranou, Guido Petti por Matera, y Juan Martín González por Molina (A); 20, Ignacio Calles por Sclavi y Pedro Delgado por Gallo (A); 23, Ignacio Ruiz por Kremer (A), 30, Jan-Hendrik Wessels por Marx (S) y 32, Gerhard Steenekamp por Nortje (S); 35, Matías Moroni por Cinti (A).

Estadio: Único, Madre de Ciudades de Santiago del Estero

Árbitro: Christophe Ridley (Inglaterra)

Jueces Asistentes: Matt Carley (Inglaterra) y Gianluca Gnecchi (Italia)

TMO: Ian Tempest (Inglaterra)

Público: 28.654 espectadores