The Rolling Stones están preparándose para un nuevo capítulo en su carrera. A pesar de ser una de las bandas más grandes de la historia y de haber cumplido todos los hitos que cualquier músico desearía, los británicos no se quedan quietos.

Por un lado, están a punto de terminar un nuevo disco, aunque aún no hay fecha de estreno. Por otro lado, todo indica que estarían prontos a empezar una nueva gira y que una de las paradas podría ser nuestro país.

Fue a partir de una animación publicada por la banda en sus redes sociales, que los rolingas argentinos se ilusionaron con una posible vuelta de Sus majestades satánicas a Argentina.

En el clip se ve la lengua que identifica a la banda y va cambiando de color en celeste, blanco y negro. Si bien no ha sido confirmado por la banda, este podría ser un indicio de un show en Argentina, aunque otros lo identificaron como un anuncio relacionado con el disco Black and Blue de 1976.

Días atrás, Mick Jagger también sorprendió a los fans con un posteo a través de su cuenta de Instagram, en el que se lo ve tocando la armónica en el estudio, con los auriculares puestos e improvisando sobre una base de blues.

“Se terminaron las vacaciones... volvemos a la armónica”, agregó en la descripción de la publicación haciendo referencia a que tiene algo entre manos, aunque no se conoce si se trata de un nuevo disco o de una posible nueva gira, como había anticipado la banda el año pasado.