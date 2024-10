Uno de los casos que más conmocionó al país es el crimen de Fernando Báez Sosa. Luego de que Máximo Thomsen rompiera el silencio para la televisión, revelaron que algunos de los rugbiers involucrado en el asesinato participarán de una serie que contará lo sucedido en Villa Gesell.

El documental se dividirá en capítulos que se publicará en marzo de 2025 y comenzó a grabarse en los últimos días con la entrevista de los cuatro rugbiers que decidieron participar de la serie de la productora chilena, Fábula, que ya vendió los derechos a Netflix.

Por otra parte, Máximo Thomsen, Matías Benicelli, Lucas Pertossi y Ayrton Viollaz se negaron a ser parte de la grabación, la cual estaría impulsada por Hugo Tomei, el abogado que representó a todo el grupo durante el juicio.

Puede interesarte



Qué pasa en la cárcel con Máximo Thomsen y el resto de los rugbiers

Condenado a prisión perpetua, Máximo Thomsen aseguró que nunca quiso matar a Fernando Báez Sosa y habló sobre su relación con el resto de los rugbiers condenados. Tras la entrevista, se conoció cuáles fueron las medidas que tomaron desde el penal de Melchor Romero para evitar ataques en su contra.

Máximo Thomsen fue sentenciado a prisión perpetua junto a los otros siete rugbiers que tuvieron una participación en la muerte de Fernando: Matías Benicelli, Blas Cinalli, Enzo Comelli, Ciro Pertossi, Lucas Pertossi, Luciano Pertossi y Ayrton Viollaz.

Durante la entrevista se conoció que el resto de los prisioneros “Siempre nos dicen: ‘Eso me pudo pasar a mí tranquilamente, yo me he agarrado a puñaladas’”. Si bien Máximo Thomsen aclaró que ello sucedió luego de explicar la situación a quienes están en su pabellón, no pasa lo mismo con los restantes detenidos.