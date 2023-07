Este lunes por la noche, vecinos de barrio Guadalupe Oeste de la ciudad de Santa Fe se comunicaron con El Litoral para advertir que habían sufrido un corte en el servicio de gas natural en la zona.

“Se sintió una explosión en el calefactor que estaba en mínimo, cuando lo quise volver a encender no prendió. En eso me llamó un vecino preguntándome si tenía gas, voy a la cocina, intento prender las hornallas y no andaban. Pensamos que era un desperfecto de las dos casas pero con el correr del tiempo nos enteramos que había más vecinos que no tenían gas natural”, relató una vecina a este medio.

Más mensajes

“Estoy en Espora y Güemes, me estaba bañando y me quedé sin agua caliente, bajé y estaba el calefón apagado, con este día de frío…”

“Soy de Las Heras al 7900 y estoy sin gas, y gran parte del barrio tampoco tiene”

“Estamos sin gas hace más de una hora en barrio Guadalupe Oeste”

“Estamos en Las Heras al 7900, ningún vecino tiene gas, por ejemplo en Belgrano al 7800, Alvear al 7800…”

“Sin gas en República de Siria al 7600”

“No tenemos gas en Rivadavia al 7700”

“Calle Larrea al 2000 estamos sin gas, se cortó, no sé cuál es el problema”

“Vivo en Regimiento 12 de Infantería entre Sarmiento y Neochea, y no tenemos gas ya hace un ahora”

Respuesta de la Cooperativa Setúbal

El Litoral se contactó con representantes de la Coop. Setúbal, que brinda el servicio de gas natural en la zona. Desde la entidad informaron que se encontraban en conocimiento de la situación y operarios estaban chequeando la estación reguladora de presión para detectar el inconveniente.

Más tarde, cerca de las 23, la empresa se contactó con el medio para informar que el servicio estaba siendo progresivamente restablecido y que los usuarios que continuaran con inconvenientes podían comunicarse enviando mensajes de texto por WhatsApp al 342 5687630.